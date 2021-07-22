 CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных

Спортивный арбитраж отклонил возражения РФС и российских клубов на отстранение от международных футбольных турниров из-за российского вторжения в Украину.

Штаб-квартира CAS в Лозанне

Штаб-квартира CAS в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований, сообщается на сайте суда в пятницу, 15 июля.

CAS оставил в силе решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА,UEFA) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА, FIFA) отстранить российские клубы и национальные сборные от участия во всех футбольных международных соревнований под своей эгидой. В частности, сборная России по футболу была исключена из отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, "Динамо", "Зенита" и "Сочи", которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков 2022/23, но также не были допущены до участия в них.

Отстранение клубов и сборных из-за вторжения в Украину

Исполком УЕФА в мае отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23. Мужская сборная по футболу не допущена до участия в Лиге наций, женская команда - в Чемпионате Европы, а российские клубы отстранены от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Футболисты, наряду с другими спортсменами из России, были отстранены от международных турниров в ответ на российское вторжение в Украину. С такой рекомендаций сразу после начала войны выступил Международный олимпийский комитет (МОК), который призвал спортивные организации отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, но оставил окончательное решение за отдельными руководящими органами.

Смотрите также:

  • Кубок мира по футболу на фоне денежных купюр

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Искушения большого спорта

    В спорте высших достижений играют по-крупному. Мировая слава и многомиллионные спонсорские контракты, помноженные на азарт и безграничные амбиции - ради побед и призовых спортсмены порой готовы забыть о принципах fair play. Не упускают свою выгоду и нечистые на руку спортивные функционеры. DW - о самых громких скандалах мирового спорта последних лет.

  • Теннисист делает подачу

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Договорные матчи топ-теннисистов

    18 января 2016 года ВВС и BuzzFeed сообщили о получении документов, которые указывают на то, что за последние 10 лет 16 игроков Топ-50, включая победителей турниров "Большого шлема", могли участвовать в договорных матчах. Всего под подозрением оказались 70 теннисистов. Пока авторы расследования конкретных имен не называют.

  • Нога легкоатлета на фоне эмблемы IAAF

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Коррупционный и допинговый скандалы в легкой атлетике

    История, начавшаяся в 2015 году с разоблачения массового употребления допинга российскими легкоатлетами, в начале 2016 года переросла в крупнейший коррупционный скандал вокруг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Выяснилось, что функционеры IAAF, включая ее главу Ламина Диака, скрывали факты применения допинга спортсменами.

  • президент ФИФА Зепп Блаттер

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Коррупция в ФИФА и УЕФА

    21 декабря 2015 года президент ФИФА Йозеф Блаттер и руководитель УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбола на ближайшие 8 лет. А предшествовали этому многочисленные аресты высокопоставленных чиновников ФИФА в мае того же года, а также обвинения в отмывании денег, откатах и прочей коррупционной деятельности на протяжении целых 24 лет.

  • Лэнс Армстронг

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Допинговый король "Большой петли"

    Человек, победивший рак. Рекордсмен, семь раз подряд выигрывавший самую престижную велогонку "Тур де Франс". В 2012 году американца Лэнса Армстронга дисквалифицировали за применение допинга и аннулировали все его результаты, начиная с возвращения в 1998 году в велоспорт после лечения. В январе 2013 года в телеинтервью Армстронг публично признался в использовании допинга.

  • Екатерина Юрьева

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Дисквалификация российских биатлонистов

    В биатлоне допинговые скандалы не редкость. Один из самых громких произошел в феврале 2009 года, когда попались три члена сборной России. Альбина Ахатова после дисквалификации в большой спорт не вернулась. Дмитрий Ярошенко вскоре после возвращения завершил карьеру. А Екатерину Юрьеву в июле 2014 года, после окончания ею выступлений, вновь дисквалифицировали за допинг - на этот раз на 12 лет.

  • Пилот Mclaren Льюис Хэмильтон в последней гонке 2008 года

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Шпионаж в Формуле-1

    В 2007 году механик команды Ferrari передал своему другу из McLaren 780-страничный документ с секретной технической информацией об устройстве итальянского болида. По итогам разбирательства Международная автомобильная федерация (FIA) исключила McLaren из розыгрыша Кубка конструкторов 2007 года и наложила на команду штраф в размере 100 млн долларов.

  • футболисты Ювентуса после поражения в финале Лиги Чемпионов

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    "Кальчополи"

    Под этим названием скрывается скандал в итальянском футболе, разразившийся в мае 2006 года. В договорных матчах оказались замешаны футбольные клубы "Ювентус", "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина". С них сняли по несколько очков, а гордость Серии А, туринский "Ювентус", отправили во второй по силе дивизион. И к тому же еще лишили двух чемпионств, нечестно добытых в 2005 и 2006 годах.

  • Йоханн Мюлегг на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Олимпийский допинговый скандал в лыжных гонках

    Две российские лыжницы, олимпийские чемпионки Лариса Лазутина и Ольга Данилова, а также испанец Йоханн Мюлегг попались на допинге на Олимпиаде-2002. Все их достижения на Играх в Солт-Лейк-Сити аннулировали. Данилова лишилась серебряной медали, Лазутина - одного золота и двух серебряных наград, а Мюлегг вынужден был забыть о звании трехкратного олимпийского чемпиона.

  • Алина Кабаева

    Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке

    Алина Кабаева и допинг

    В сентябре 2001 года произошел первый в 21-м веке допинговый скандал с участием российских спортсменов. Алина Кабаева и Ирина Чащина были дисквалифицированы на 2 года за употребление фуросемида, а также лишены всех титулов на Играх доброй воли и чемпионате мира, состоявшихся в 2001 году.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:01

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Контекст

МОК угрожает спортсменам наказанием за поддержку войны РФ в Украине

МОК следит за высказываниями и действиями российских спортсменов и спортивных функционеров. Если они поддерживают вторжение в Украину, им грозит наказание, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.  

WTA разочарована недопуском теннисистов из РФ к Уимблдону

В Женской теннисной ассоциации осуждают войну РФ в Украине, но при этом разочарованы запретом для спортсменов из России и Беларуси на участие в Уимблдонском турнире.  

Комментарий: Олимпийская Россия - от триумфа до позора

Летние Игры в Рио могут стать самыми неудачными в истории российского спорта. Отношение россиян к сопровождающим эту Олимпиаду скандалам комментирует социолог Игорь Эйдман.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Олимпиада под знаком пандемии (22.07.2021)  

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21)  

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?  

Реклама

Самые читаемые

Как изменились немцы: новые данные статистики  

Российские ракеты попали в два университета в Николаеве  

Чего ожидать от внепланового заседания Госдумы РФ  