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Удары РФ по Донецкой области: трое погибших

Лиза Ламбрехт
10 марта 2024 г.

В Доброполье и Часовом Яре погибли три человека. В Мирнограде в результате атаки РФ 12 раненых, включая подростка, повреждены не менее 17 многоэтажных домов, сгорели 27 автомобилей.

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Последствия российского удара по Мирнограду в Донецкой области
Последствия российского удара по Мирнограду в Донецкой областиФото: Donetsk regional prosecution office

Три человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области Украины в ночь на воскресенье, 10 марта, сообщили местные власти. "Ночью россияне атаковали Доброполье "шахедами". К утру спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек. Кроме того, утром враг обстрелял из артиллерии Часов Яр. Там погиб 66-летний мужчина", - написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.

Удар по Мирнограду: 12 пострадавших, разрушенные многоэтажки, десятки сгоревших машин

Филашкин также рассказал о последствиях ночного удара войск РФ по Мирнограду в Донецкой области. Количество пострадавших возросло до 12 человек, все они получили необходимую медицинскую помощь, заверили в областной военной администрации.

Первоначально сообщалось, что удар был нанесен ракетами С-300, однако, как уточнил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире украинского национального телемарафона, российские войска атаковали город планирующими авиабомбами. В результате были повреждены не менее 17 многоэтажных домов и 27 гражданских автомобилей.

По данным областной прокуратуры, среди пострадавших - 16-летний подросток, а также женщины и мужчины в возрасте от 34 до 95 лет.

Ранее ВСУ сообщили, что российские войска ночью подвергли массированной атаке южную и центральную части Украины, используя беспилотники Shahed. По данным украинской стороны, 35 из 39 БПЛА были сбиты.

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