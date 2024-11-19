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Удар РФ по общежитию в Сумской области Украины: 11 погибших

Сергей Ромашенко
19 ноября 2024 г.

В здание общежития в Глухове попали российские беспилотники. 11 человек погибли, еще 11 ранены.

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Многоэтажный дом в Сумах после удара российского дрона
Днем ранее в результате удара российского дрона по многоэтажке в Сумах (на фото) погибли не менее 11 человекФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

В Сумской области Украины в результате удара российских беспилотников "Шахед" по общежитию в городе Глухов поздно вечером в понедельник, 18 ноября, погибли, согласно последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, не менее 11 человек, в том числе ребенок. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик. Еще 11 человек, в том числе два ребенка, ранены, сообщила ГСЧС.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. спасатели предполагают, что под завалами находятся два человека.

Местный Telegram-канал "Глухiв.City" ночью опубликовал видео первых минут после удара беспилотников. На нем видно, что в пятиэтажном здании общежития разрушен один из подъездов.

Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании российского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.

 

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