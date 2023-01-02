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Международный аэропорт ДамаскаФото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance
ПолитикаСирия

Удар Израиля по аэропорту Дамаска: четверо погибших бойцов

Сергей Ромашенко
48 мин. назад

Среди жертв израильского рейда по дамасскому аэропорту - двое сирийских солдат. Ракетный удар вывел аэропорт из строя, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

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 Израиль в ночь на понедельник, 2 января, нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое сирийских солдат, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). "Убиты четыре бойца, включая двух сирийских солдат. Ракеты также поразили позиции "Хезболлах" и проиранских группировок внутри здания аэропорта и за его пределами, включая склад боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны военный источник сообщил сирийскому государственному информационному агентству SANA, что Израиль выпустил залпы ракет по Дамасскому международному аэропорту и его окрестностям, в результате чего погибли два сирийских солдата. Аэропорт, согласно сообщениям, выведен из строя.

Израильские удары по Сирии

За последние менее чем семь месяцев это уже второй удар Израиля по аэропорту Дамаска, где дислоцированы проиранские вооруженные группировки и бойцы ливанского радикального движения "Хезболлах".

Нынешний удар произошел через несколько дней после того, как руководство израильской армии представило план операций на 2023 год. "Мы видим, что наши действия в Сирии являются примером того, как непрерывные и систематические военные меры ведут к изменению влияния в целом регионе. Мы не смиримся с присутствием "Хеболллах" 2.0 в Сирии", - подчеркивалось в сообщении.

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