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Панорама ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/Xinhua/picture alliance
КонфликтыСирия

МО Сирии: Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска

Олег Соколенко
33 мин. назад

Израиль нанес несколько воздушных ударов по окрестностям Дамаска, заявили в Минобороны Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, цели находились рядом с аэропортом сирийской столицы.

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Израиль нанес несколько воздушных ударов по окрестностям Дамаска в ночь на четверг, 27 октября, заявили в Минобороны Сирии. По данным ведомства, несколько выпущенных ракет были перехвачены системой ПВО. Ираильский обстрел "причинил материальный ущерб", однако Минобороны не добавило к этому никаких подробностей.

Корреспондент AFP в Сирии подтвердил, что в столице страны в ночь со среды на четверг были слышны взрывы. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (правозащиитная организация, базирующаяся в Великобритании), удары были нанесены рядом с Международным аэропортом Дамаска.

С 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, Израиль нанес "сотни" воздушных ударов по объектам на территории страны, напоминает AFP. Целями ударов были позиции сирийских войск, лояльных режиму Асада, а также его союзников, таких, как радикальная группировка "Хезболлах". В частности, 14 августа  были поражены иранские военные объекты, находившиеся рядом с портом Тартус - главной базой российского ВМФ в Сирии.

Россия выводит войска из Сирии

20 октября The New York Times сообщила, что РФ вывела из Сирии два батальона своих войск общей численностью до 1600 солдат и зенитно-ракетные комплексы С-300. Источник газеты в израильских вооруженных силах добавил, что несколько российских командиров из Сирии уже перебросили в Украину. Генерал Сергей Суровикин, недавно назначенный командовать группировкой российских войск в Украине, также ранее руководил боевыми действиями в Сирии.

Различные издания на протяжении нескольких месяцев пишут, что РФ сокращает военное присутствие в Сирии, чтобы усилить его в Украине, а также отправляет сирийских наемников на украинский фронт. В сентябре СМИ сообщили, что Россия пытается "ускорить политическое решение" конфликта в Сирии на фоне тяжелых потерь в Украине.

Между тем, Киев после массированных российских ударов по своей территории официально попросил у Израиля поставить ему эффективные системы ПВО для защиты украинских городов.

Смотрите также:

Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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