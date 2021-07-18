 Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию

Софеев стал вторым активистом из Pussy Riot, уехавшим в июле из России. За день до этого о временном отъезде объявила Вероника Никульшина.

Александр Софеев принимал участие в акции с флагами ЛГБТ, развешанными на общественных зданиях

Александр Софеев принимал участие в акции с флагами ЛГБТ

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев в понедельник, 19 июля, улетел из России после освобождения из-под второго за последнее время административного ареста. За день до этого страну покинула его коллега Вероника Никульшина. Как заявил Софеев, уезжать их заставляют действия российских властей.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну", - указал Софеев в интервью изданию "Открытые медиа". По его словам, "если уж стоит выбор между прекрасным вторым спецприемником и отдыхом на морском побережье, то я склонен выбрать второй вариант". Софеев сообщил, что по дороге в аэропорт за ним следили сотрудники центра "Э".

Он не считает себя политическим эмигрантом и надеется, что аресты участников Pussy Riot прекратятся после осенних выборов Госдумы. "Навсегда бросать Россию я не намерен - здесь мой дом и мое сердце", - указал акционист.

Преследования Pussy Riot продолжались последние несколько месяцев. Только Софеева и Никульшину с мая арестовывали 4 раза, причем часто аресты по обвинению в мелком хулиганстве или неповиновении полицейскому происходили практически сразу после выхода из спецприемника.

Смотрите также:

  • Человек в автозаке

    Протесты в Москве: как это было

    Против коррупции

    По инициативе Фонда борьбы с коррупцией 26 марта 2017 года в Москве и других городах состоялись акции протеста. Одним из поводов стало расследование ФБК о собственности, якобы принадлежащей премьер-министру Дмитрию Медведеву.

  • Протест в Москве, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    Пушкин - символ протеста

    Мероприятие не было санкционировано, поэтому его маршрут оказался весьма хаотичным. По разным оценкам, в нем приняли участие от 7 до 20 тысяч человек. Большинство участников акции двигались от метро "Белорусская" или "Маяковская" до "Охотного ряда". У знаменитого памятника Пушкину собралась толпа.

  • Протест в Москве, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    "Держаться больше нет сил"

    Плакатов и листовок было мало, однако же они встречались. Среди них с такими надписями: "Держаться больше нет сил: нет ни здоровья, ни настроения", "Правительство должно ответить перед законом", "Дима, не воруй", "Самоучитель. Как своровать 70 млрд рублей, и чтобы тебе ничего за это не было".

  • Протест в Москве, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    Одиночные пикеты

    Встречались и участники одиночных пикетов. Так, например, неподалеку от мэрии стоял мужчина с плакатом "Позор власти". Им оказался обманутый дольщик. Он рассказал, что "ужасно возмущен" коррупцией в стране, хотя и относится скептически к словам любых, в том числе оппозиционных, политиков.

  • Протест в Москве, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    "Зачистка" Пушкинской

    После 16 часов полиция начала "зачистку" Пушкинской площади. Многие оппозиционеры ринулись в переулки, на Дмитровку и Страстной бульвар. Другие решили пойти обратно в сторону Кремля. Так возник новый очаг акции - на Манежной площади.

  • Леонид Волков

    Протесты в Москве: как это было

    На Волкова завели дело об экстремизме

    Полиция пришла в здание ФБК, где активисты Фонда проводили онлайн-трансляцию акций протеста. Их доставили в полицию. В отношении ссотрудника ФБК Леонида Волкова завели дело по статье об экстремизме. Остальных активистов ФБК обвиняют в "неповиновении законным требованиям сотрудников полиции".

  • Russland Antikorruptionsproteste in Moskau (picture-alliance/dpa/AP/A. Zemlianichenko)

    Протесты в Москве: как это было

    Полиция не церемонилась

    Полиция задерживала всех подряд, вне зависимости от возраста и пола. "Медиазона" сообщает, что в одной Москве полиция задержала более 800 человек. Поступали сведения и о необснованном применении полицейскими силы.

  • Anti Korruption Protest Moskau Russland (picture alliance/dpa/A.Novoderezhkin)

    Протесты в Москве: как это было

    Избили и полицейского

    Следственный комитет России рассказал о возбуждении уголовного дела в связи с избиением полицейского. Как сообщило ведомство, "33-летнему полицейскому неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы". Он доставлен в больницу.

  • Протест в Москве, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    Навального тоже задержали

    Среди задержанных оказался и оппозиционный лидер, инициатор акции - Алексей Навальный. Он был задержан до утра.

  • Протест в Санкт-Петербурге, 26 марта 2017 г.

    Протесты в Москве: как это было

    Санкт-Петербург и другие

    Помимо Москвы, акции протеста также прошли и в ряде других российских городов - в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Йошкар-Оле, Томске, Чите, Барнауле, Уфе, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Тюмени, Саратове, Омске, Комсомольске-на-Амуре и Махачкале, а также за рубежом.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:43

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России (02.04.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Pussy Riot: Трамп опасен, как Путин (11.11.2016)  

Также по теме

A member of Russian punk band Pussy Riot and political activist, Veronica Nikulshina speaks after a dialogue on art and freedom expression, to respond to the cancellation of Badiucao's exhibition in Hong Kong, Saturday, Nov. 3, 2018. The exhibition Gongle by Badiucao, a dissident Chinese-Australian cartoonist, had been cancelled out of safety concerns. (AP Photo/Kin Cheung)

Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию 18.07.2021

Вероника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц. При этом она утверждает, что планирует вернуться.

Intruders affiliated to anti-Kremlin punk band Pussy Riot, Veronika Nikulshina and Olga Kurachyova, who ran onto the pitch during the World Cup final between France and Croatia, walk out of a detention center after leaving 15-day jail in Moscow, Russia July 30, 2018. The t-shirt reads: Without love nothing will work out. REUTERS/Maxim Shemetov

В России вновь задержана Вероника Никульшина из Pussy Riot 03.07.2021

Активистку и телеведущую задерживали восемь полицейских под предлогом того, что у нее не в порядке документы. Позже в ОВД Никульшину обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.

24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суды в Москве арестовали участников Pussy Riot Алехину и Софеева 08.07.2021

Марию Алехину и Александра Софеева из группы Pussy Riot задержали сразу же после освобождения из-под ареста - и вновь заключили их под стражу.

Реклама

Самые читаемые

Грузия, Молдова и Украина заявили на конференции в Батуми о стремлении в ЕС  

В обустройство границы Беларуси Евросоюз вложил миллионы  

Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США  