Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев в понедельник, 19 июля, улетел из России после освобождения из-под второго за последнее время административного ареста. За день до этого страну покинула его коллега Вероника Никульшина. Как заявил Софеев, уезжать их заставляют действия российских властей.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну", - указал Софеев в интервью изданию "Открытые медиа". По его словам, "если уж стоит выбор между прекрасным вторым спецприемником и отдыхом на морском побережье, то я склонен выбрать второй вариант". Софеев сообщил, что по дороге в аэропорт за ним следили сотрудники центра "Э".

Он не считает себя политическим эмигрантом и надеется, что аресты участников Pussy Riot прекратятся после осенних выборов Госдумы. "Навсегда бросать Россию я не намерен - здесь мой дом и мое сердце", - указал акционист.

Преследования Pussy Riot продолжались последние несколько месяцев. Только Софеева и Никульшину с мая арестовывали 4 раза, причем часто аресты по обвинению в мелком хулиганстве или неповиновении полицейскому происходили практически сразу после выхода из спецприемника.

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