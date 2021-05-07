 Участнице Pussy Riot Никульшиной назначены пять суток административного ареста | Новости из Германии о России | DW | 08.05.2021

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Россия

Участнице Pussy Riot Никульшиной назначены пять суток административного ареста

По версии полиции, Вероника Никульшина хотела сорвать мероприятие, приуроченное к Дню Победы. Сама участница Pussy Riot говорит, что собиралась снимать кино в районе репетиции парада Победы в Москве.

Вероника Никульшина

Вероника Никульшина

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил пять суток административного ареста участнице панк-группы Pussy Riot Веронике Никульшиной. Об этом в субботу, 8 мая, сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

По его словам, речь идет о статье 19.3 КоАП РФ - о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Гильманов пообещал обжаловать решение.

Веронику Никульшину задержали 7 мая при выходе из дома. В протоколе говорилось, что она отказалась предъявить полицейским свой паспорт. Между тем на видео, которые выложило издание "Открытые медиа", видно, что девушку ведут к автозаку, в руке у нее - документы.

Задержание из-за "намерений" 

Как следует из протокола, Никульшину задержали из-за "намерений" совершить "противоправные действия", связанные с нарушением общественного порядка на мероприятии, приуроченном к Дню Победы.

По версии Telegram-канала "112", участницы Pussy Riot во время репетиции парада якобы должны были в форменной одежде выбежать на дорогу и перекрыть движение техники.

Сама Никульшина утверждала, что 7 мая планировала снимать документальное кино в районе репетиции парада Победы в Москве.

Акция с участием Никульшиной и радужные флаги

Веронику Никульшину уже задерживали в октябре 2020 года. Это произошло после того, как участники Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по району Басманный. В мероприятии принимала участие, в частности, сама Никульшина.

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    Автор: Елена Барышева


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