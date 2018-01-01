 Uber сообщил о более чем 6000 случаях сексуального насилия за 2 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2019

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Мир

Uber сообщил о более чем 6000 случаях сексуального насилия за 2 года

Сервис такси Uber сообщил, что в 2017 и 2018 годах в их машинах произошло 464 изнасилования. Кроме того, за два года было зафиксировано 19 случаев нападений с летальным исходом, связанных с поездками.

Стойка такси Uber в аэропорту ЛаГвардия, Нью-Йорк

Стойка такси Uber в аэропорту ЛаГвардия, Нью-Йорк

В 2017 и 2018 годах в США в сервисе такси Uber было зафиксировано почти 6000 случаев сексуального насилия со стороны водителей, пассажиров или третьих лиц. Это число включает 464 случая изнасилования, около 600 попыток изнасилования, а также "нежелательные прикосновения и поцелуи". Такие данные содержатся в отчете о безопасности, который был впервые опубликован компанией в четверг, 5 декабря.

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Uber также сообщил о десяти нападениях с летальным исходом в 2017 году и еще о девяти в 2018 году. Восемь погибших были пассажирами, семь - водителями, а четыре - наблюдателями или не имели прямого отношения к поездкам в такси. Представители компании пояснили, что зарегистрированные случаи - это 0,00002 процента от всех совершенных через сервис поездок. Но даже с учетом того, что случаи насилия редки, каждый из них является "очень болезненным", говорится в заявлении Uber. Даже если бы был зарегистрирован только один подобный случай, это было бы "на один случай больше", чем хотелось, считают в компании.

Uber и его крупнейший конкурент в США, Lyft, находятся под все возрастающим давлением в связи с увеличением количества жалоб от женщин, ставших жертвами сексуального насилия. В среду, 4 декабря, группа из двадцати женщин, каждая из которых стала жертвой изнасилования в такси, работавших под маркой Lyft, подали в Сан-Франциско иск против компании. Еще 14 подобных исков было подано в сентябре.

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    Автор: Никита Баталов


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