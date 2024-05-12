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У отца сотрудника "Мемориала" прошел 12-часовой обыск

Алексей Волошинов
13 мая 2024 г.

По последним данным, отца Константина Коноплянко Сергея везут из Москвы в Тверь для проведения "оперативно-розыскных мероприятий".

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Вход в московский офис "Мемориала" (фото из архива)
Вход в московский офис "Мемориала" (фото из архива)Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

В квартире отца сотрудника правозащитной организации "Мемориал" Константина Коноплянко Сергея в Москве прошел 12-часовой обыск. Как сообщила организация в своем Telegram-канале "Общество Мемориал", в воскресенье, 12 мая, около 9:00 по московскому времени к мужчине пришли "неизвестные в гражданской одежде и балаклаве".

В сообщении говорится, что силовики показали фото Сергея Коноплянко консьержу и спросили, дома ли он. Приехавшему на место адвокату сообщили, что в квартире проводят следственные действия. "Мемориал" предполагает, что это могут быть сотрудники ФСБ.

В 22:30 по московскому времени в Telegram-канале было опубликовано еще одно сообщение, в котором указывалось, что Сергея Коноплянко везут в Тверь, чтобы провести там "оперативно-розыскные мероприятия". При этом, как отмечают правозащитники, следственные действия не могут проводиться после 22:00.

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