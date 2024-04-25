У мельницы "Мулен Руж" в Париже при пожаре обрушились крылья

Мельница "Мулен Руж" - одна из самых известных достопримечательностей Парижа, пострадала от пожара в ночь на четверг, 25 апреля. Как передает агентство AFP, ее крылья обрушились.

Во время инцидента никто не пострадал, заявили пожарные службы. Что именно стало причиной пожара, пока не сообщалось. На фото и видео, которые публикуют в Сети, видно крылья мельницы, лежащие на тротуаре перед театром-варьете. Некоторые из них погнулись.

Театр-варьете, расположенный в стенах мельницы "Мулен Руж", начал работу в 1889 году - тогда же, когда во французской столице было закончено возведение Эйфелевой башни. В "Мулен Руж" собиралась вся парижская богема. В разные годы там выступали такие артистки, танцовщицы и певицы, как Иветта Гильбер, Жанна Авриль и Луиза Вебер, известная под прозвищем Ла Гулю. Считается, что именно благодаря выступлениям артистов в "Мулен Руж" мировую известность получил танец канкан.