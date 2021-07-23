 Берлинский ″Мулен Руж″ открылся, или Премьера в театре ″Фридрихштадтпаласт″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.09.2021

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Культура и стиль жизни

Берлинский "Мулен Руж" открылся, или Премьера в театре "Фридрихштадтпаласт"

Знаменитый берлинский театр "Фридрихштадтпаласт" возродился к жизни после затяжного пандемийного перерыва. Тема нового шоу - вечная любовь.

Фрагмент ARISE Grand Show

В минувшую среду в знаменитом театре-ревю "Фридрихштадтпаласт" в Берлине произошло сразу два события. Во-первых, сценическая площадка для красочных и ярких шоу после долгого перерыва, связанного с коронавирусной пандемией, вновь заработала. Во-вторых, состоялась премьера нового спектакля "ARISE Grand Show" - со множеством красочных и эффектных костюмов, акробатикой и знаменитым канканом. Сюжет "Arise" вращается вокруг фотографа и его музы. Все вокальные партии исполняются на немецком языке, а немецкое название шоу - "Любовь сильнее времени" ("Liebe ist stärker als die Zeit").

В создании песен для шоу принял участие и австрийский певец и композитор Том Нойвирт (Tom Neuwirth), более известный в образе Кончиты Вурст (Сonchita Wurst), выигравшей конкурс "Евровидения" с песней "Rise Like a Phoenix".

Том Нойвирт на премьере ARISE Grand Show

Том Нойвирт на премьере "ARISE Grand Show"

В грандиозном "ARISE Grand Show" принимают участие более 100 артистов, а бюджет постановки составил одиннадцать миллионов евро.

На премьере были знаменитости

На премьеру приехали представители немецкого бомонда, среди которых - актер театра и кино, артист кабаре, комик, сценарист и режиссер Дитер Халлерворден (Dieter Hallervorden), певица и телеведущая Инка Баузе (Inka Bause), бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт (Klaus Wowereit) и бывший министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey), ныне возглавляющая избирательный список Социал-демократической партии Германии по Берлину.

Клаус Воверайт и Франциска Гиффай

Клаус Воверайт и Франциска Гиффай

В интервью агентству dpa Франциска Гиффай выразила восторг от костюмов, а само шоу назвала "бальзамом для души".

Не обошлось и без знаменитых иностранных гостей. На премьеру прибыл французский модельер Жан-Поль Готье, чтобы поддержать своего друга - автора нескольких песен для шоу Тома Нойвирта.

Жан-Поль Готье с Томом Нойвиртом в зрительном зале

Жан-Поль Готье с Томом Нойвиртом в зрительном зале

Стоит заметить, что с театром "Фридрихштадтпаласт" у Готье давние творческие связи. В 2016 году он создал эскизы для более чем 500 костюмов ревю "The ONE Grand Show", которое в течение двух лет пользовалось грандиозным успехом.

Премьера была встречена бурными овациями

Премьера была встречена громкими овациями переполненного зрительного зала. "Вы не представляете, с каким нетерпением мы ждали этого часа", - заявил в своей приветственной речи художественный руководитель "Фридрихштадтпаласта" Берндт Шмидт (Berndt Schmidt). Ввиду тяжелого для театра периода, связанного с пандемией, он говорил о "театральном чуде" и поблагодарил политиков и немецких налогоплательщиков за их финансовую помощь. Цены на билеты - от 25 евро на галерке до 216 евро в гостевых ложах.

Здание театра было возведено в первой половине 1980-х. И до сих пор "Фридрихштадтпаласт" является крупнейшим эстрадным театром Европы. Большой зрительный зал рассчитан почти на 1900 мест. До начала коронавирусной пандемии здесь ежегодно бывало около 700 тысяч зрителей.

Общая площадь большой сцены составляет почти 2900 квадратных метров. По этому показателю она является самой большой театральной площадкой в мире. При этом ширина сцены достигает 24 метров - первое место в Европе. Под сценой находится выдвижной бассейн объемом 140 кубических метров, который можно использовать во время представлений.

Городские власти присвоили зданию театра статус памятника архитектуры.

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

Немецкий "Мулен Руж" (фото)

Это театральное здание было возведено в Берлине во времена ГДР и до сих пор удерживает несколько рекордов. Сейчас городские власти присвоили ему статус памятника архитектуры.  

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