  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

У ФРГ нет средств для дополнительных взносов в бюджет ЕС

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не видит возможностей для дополнительных выплат ФРГ в долгосрочный бюджет ЕС на период по 2027 год.

https://p.dw.com/p/4ShLW
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
Кристиан Линднер (фото из архива)Фото: Issei Kato/REUTERS

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) не видит возможностей для дополнительных выплат ФРГ в долгосрочный бюджет ЕС. Бюджетная ситуация в Германии - напряженная, сказал политик в интервью dpa в Брюсселе. Выдержки из беседы опубликованы в пятницу, 16 июня.

"Ввиду необходимых сокращений в нашей национальной казне мы в настоящее время не можем подписаться на какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза", - указал Линднер. По его словам, другие государства - члены сообщества - в аналогичной ситуации.

Еврокомиссия 20 июня представит результаты пересмотра

На фоне поддержки Киева границы долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы "раздвинуты до максимума". В настоящий момент проводится его пересмотр, отметило издание Die Welt. Еврокомиссия 20 июня представит результаты этой проверки.

Линднер предупредил, что потенциальному увеличению взносов стран ЕС должны предшествовать перераспределение средств или использование представленных в бюджете ЕС резервов на непредвиденные случаи.

По его словам, необходимо четко расставить приоритеты, "сосредоточившись на неизбежных дополнительных финансовых потребностях, возникающих, к примеру, в связи с юридическими обязательствами ЕС".

Министры финансов ЕС встречаются 16 июня в Люксембурге. Главный вопрос повестки дня - обсуждение планов реформы долговых правил Евросоюза.

 Смотрите также:

Лидер либералов Германии о России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Русская мафия" в Германии и автоугоны: на что ушли 500 тысяч евро из бюджета ЕС

"Русская мафия" в Германии и автоугоны: на что ушли 500 тысяч евро из бюджета ЕС

Борба с русскоязычными преступными группировками и угоны автомобилей были темами крупного международного проекта под эгидой ЕС
Политика19 ноября 2019 г.03:34 мин.
external

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными

Немецкий бундесрат одобрил законопроект о введении дорожного сбора за пользование скоростными трассами и шоссе. Документ был доработан с учетом требований ЕС. Введение платы за автобаны может пополнить немецкий бюджет на 500 млн евро в год.
Политика31 марта 2017 г.01:56 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ

Путин: Российское ядерное оружие уже в Беларуси

Конфликты38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный президент Владимир Путин в белом халате смотрит через микроскоп на буквы аббревиатуры ЛГБТ

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Политика6 ч. назад
После разрушения плотины Каховской ГЭС Херсон был частично затоплен. Сейчас вода начала уходить. Но последствия наводнения придется устранять еще долго.

Херсон: вода отступила - возвращаться некуда

Херсон: вода отступила - возвращаться некуда

Катастрофы17 ч. назад19 фото
Вынос тел утонувших в результате кораблекрушения, 15 июня 2023 года

Утонувшие у берегов Греции беженцы. Трагедия была ожидаемой

Утонувшие у берегов Греции беженцы. Трагедия была ожидаемой

Миграция2 ч. назад
Учитель в классе

Директора немецких школ все чаще мечтают об увольнении

Директора немецких школ все чаще мечтают об увольнении

Культура8 ч. назад
Флаги Словакии и Евросоюза

Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы

Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы

Политика17 ч. назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников обнимаются, на заднем плане улыбаются глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Минобороны США Ллойд Остин

Союзники Украины пообещали много новой военной помощи

Союзники Украины пообещали много новой военной помощи

Политика21 ч. назад
На главную страницу