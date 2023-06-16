У ФРГ нет средств для дополнительных взносов в бюджет ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не видит возможностей для дополнительных выплат ФРГ в долгосрочный бюджет ЕС на период по 2027 год.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) не видит возможностей для дополнительных выплат ФРГ в долгосрочный бюджет ЕС. Бюджетная ситуация в Германии - напряженная, сказал политик в интервью dpa в Брюсселе. Выдержки из беседы опубликованы в пятницу, 16 июня.

"Ввиду необходимых сокращений в нашей национальной казне мы в настоящее время не можем подписаться на какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза", - указал Линднер. По его словам, другие государства - члены сообщества - в аналогичной ситуации.

Еврокомиссия 20 июня представит результаты пересмотра

На фоне поддержки Киева границы долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы "раздвинуты до максимума". В настоящий момент проводится его пересмотр, отметило издание Die Welt. Еврокомиссия 20 июня представит результаты этой проверки.

Линднер предупредил, что потенциальному увеличению взносов стран ЕС должны предшествовать перераспределение средств или использование представленных в бюджете ЕС резервов на непредвиденные случаи.

По его словам, необходимо четко расставить приоритеты, "сосредоточившись на неизбежных дополнительных финансовых потребностях, возникающих, к примеру, в связи с юридическими обязательствами ЕС".

Министры финансов ЕС встречаются 16 июня в Люксембурге. Главный вопрос повестки дня - обсуждение планов реформы долговых правил Евросоюза.

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