У "дочки" "Норникеля" произошла утечка топлива

Из резервуара "Таймырской топливной компании" - дочерней структуры "Норникеля" - в Дудинке (Красноярский край) произошла утечка около 200 литров дизельного топлива. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в региональном МЧС.
По его данным, сообщение об утечке поступило в 04.25 мск. В это время площадь разлива достигала "30 квадратных метров". На место была направлена оперативная группа пожарно-спасательной части.
По данным "7 канала Красноярска", к ликвидации были привлечены 54 специалиста и 13 единиц техники.
Утечка имела место под дном резервуара, установленного на сваях. Для сбора смеси установили специальный желоб. Зону разлива обработали сорбентом. Топливо перекачивали в резервные емкости.
В "Норникеле" говорят о 20 литрах
Между тем в Telegram компании "Норникель" написали, что "протечки" были "незначительные", а в "специально оборудованную емкость" собрали около 20 литров топлива.
"Воздействие на окружающую среду исключено", - утверждают в компании. Предприняты меры для развертывания бонов.
Прокуратура начала проверку
Прокуратура Красноярского края в связи с инцидентом начала проверку.
Как сообщалось ранее, 10 марта, в пресс-релизе "Норникеля", компания лишь недавно в полном объеме полностью покрыла ущерб, нанесенный экологии при разливе топлива на ТЭЦ-3. Входящее в группу компаний "Норильский никель" АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") уплатило 146,2 млрд рублей (в пересчете примерно 1,66 млрд евро) в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая 2020 года в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
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Автор: Дарья Брянцева