"Норникель" уплатил рекордный штраф за разлив топлива на ТЭЦ-3

Российская горно-металлургическая компания "Норникель" полностью оплатила ущерб, нанесенный экологии при разливе топлива на ТЭЦ-3. Как указывается в пресс-релизе компании, опубликованном в среду, 10 марта, входящее в группу компаний "Норильский никель" АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") уплатило 146,2 млрд рублей (в пересчете примерно 1,66 млрд евро) в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля, а средства для нее своему дочернему предприятию предоставил "Норникель".

145,493 миллиарда рублей, направленные на возмещение вреда водным объектам, перечислены в федеральный бюджет, а 684,9 миллиона рублей для возмещения вреда почвам - в доход муниципального образования города Норильск.

Росприроднадзор оценил общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов): водным объектам - на сумму 147,046 млрд рублей и почвам - на сумму 738,616 млн рублей.

Авария на ТЭЦ

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Смотрите также: