 Росприроднадзор подал иск против ″Норникеля″ | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Росприроднадзор подал иск против "Норникеля"

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования РФ требует от "Норникеля" возместить экологический ущерб в размере 147,8 миллиарда рублей.

Устранение последствий аварии под Норильском

Устранение последствий аварии под Норильском

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) подала иск к компании "Норникель" после нанесения экологического ущерба при аварии в Норильске в мае текущего года. Исковое заявление направлено Енисейским межрегиональным управлением ведомства в Арбитражный суд Красноярского края, сообщает в четверг, 10 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

При этом ведомство потребовало "возмещения вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства". Сумма исковых требований составляет 147 784 627 500 рублей, указывается далее.

Ущерб на 147,8 млрд рублей

Именно в такую сумму, в пересчете составляющую около 2,1 млрд долларов, Росприроднадзор ранее оценил общий вред экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске. В начале июля ведомство сообщило, что водным объектам нанесен ущерб на сумму 147,046 миллиарда рублей и почвам - на сумму 738,616 млн рублей.

Руководство "Норникеля" пока не прокомментировало иск Росприроднадзора, DW отправила запрос в пресс-службу компании.

Техногенные катастрофы в Норильске

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В конце июня в Норильске произошла еще одна экологическая авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. Проектный директор российского отделения Владимир Чупров указал, что сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:31

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии

Контекст

Комментарий: Катастрофы в России освещаются в худших традициях Чернобыля

Практика "гибридного освещения" военных операций распространяется на природные и техногенные катастрофы. Со времен Чернобыля в этом плане мало что изменилось, считает Александр Плющев.  

Аудио- и видеофайлы по теме

На случай ЧП: почему немцев призвали запасаться продовольствием  

Собянин меняет курс. Пятно Норникеля. У Трампа проблемы на районе – "Заповедник", выпуск 127  

Также по теме

Russland: Reinigung von Kraftstoffverschmutzungen in Norilsk

На мэра Норильска открыто уголовное дело о халатности после аварии на ТЭЦ 11.06.2020

Мэр Норильска Ринат Ахметчин знал о количестве разлитого из резервуара топлива, но не принял мер по ликвидации ЧС, заявили в СКР. В результате аварии тысячи тонн дизтоплива попали в реки и почву.

Russland: Reinigung von Kraftstoffverschmutzungen in Norilsk

США готовы помочь России в связи с разливом топлива под Норильском 06.06.2020

Несмотря на разногласия, Вашингтон готов помочь Москве минимизировать ущерб от экологической катастрофы под Норильском, заявил госсекретарь США Помпео.

Russland Norilsk Ölkatastrophe

В России произошел сброс отходов возле фабрики "Норникеля" 28.06.2020

Из-за утечки возникла угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах. Это уже вторая серьезная авария в Норильске за последнее время.

Реклама

Самые читаемые

COVID-19 и протесты в Беларуси: режим Лукашенко страшнее пандемии?  

У Алексея Навального восстановились память и речь  

Навального отравили усовершенствованным веществом группы "Новичок"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно