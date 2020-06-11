Росприроднадзор подал иск против "Норникеля"

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) подала иск к компании "Норникель" после нанесения экологического ущерба при аварии в Норильске в мае текущего года. Исковое заявление направлено Енисейским межрегиональным управлением ведомства в Арбитражный суд Красноярского края, сообщает в четверг, 10 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

При этом ведомство потребовало "возмещения вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства". Сумма исковых требований составляет 147 784 627 500 рублей, указывается далее.

Ущерб на 147,8 млрд рублей

Именно в такую сумму, в пересчете составляющую около 2,1 млрд долларов, Росприроднадзор ранее оценил общий вред экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске. В начале июля ведомство сообщило, что водным объектам нанесен ущерб на сумму 147,046 миллиарда рублей и почвам - на сумму 738,616 млн рублей.

Руководство "Норникеля" пока не прокомментировало иск Росприроднадзора, DW отправила запрос в пресс-службу компании.

Техногенные катастрофы в Норильске

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В конце июня в Норильске произошла еще одна экологическая авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. Проектный директор российского отделения Владимир Чупров указал, что сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.

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