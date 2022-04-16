 У берегов Туниса затонул танкер с 750 тоннами дизтоплива | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2022

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Мир

У берегов Туниса затонул танкер с 750 тоннами дизтоплива

Тунисские власти заявили, что работают над предотвращением экологической катастрофы после затопления судна под флагом Экваториальной Гвинеи из-за плохой погоды.

Спутниковый снимок залива Габес

Спутниковый снимок залива Габес

Нефтяной танкер с 750 тоннами дизельного топлива на борту затонул в субботу, 16 апреля, у юго-восточного побережья Туниса, однако, по данным властей, ситуация остается под контролем. Причиной инцидента стали погодные условия, сообщило министерство Туниса по делам окружающей среды.

Судно Xelo, которое направлялось под флагом Экваториальной Гвинеи из Египта на Мальту, запросило вечером  15 апреля разрешение зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий. Когда судно находилось примерно в 7 километрах от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода. Семь членов экипажа были спасены тунисскими властями.

"Есть минимальные утечки, которые даже не разглядеть невооруженным глазом и, к счастью, топливо испаряется, поэтому в заливе Габес не должно быть катастрофы", - сказал местный чиновник Мохамед Каррай.

Усилия по предотвращению экологической катастрофы

Министерство Туниса по делам окружающей среды сообщило, что власти оценивают ситуацию после затопления судна. В порт Габес отправилась министр окружающей среды Лейла аш-Шихави для координации действий с местными властями. В эфире гостелевидения министр сказала, что "ситуация под контролем".

Правительство ввело в действие "национальный чрезвычайный план по предотвращению загрязнения морской среды с целью контроля ситуации и избежания распространения загрязняющих веществ".

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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