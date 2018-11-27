Twitter заблокировал аккаунт "Путина"

Социальная сеть Twitter заблокировала микроблог @putinRF_Eng, называвший себя "официальным каналом президента РФ" на английском языке, сообщила администрация компании в среду, 28 ноября. Решение было принято после обращения российских властей. Представитель Twitter Иэн Планкетт подчеркнул, что заблокированный аккаунт не имеет отношения к президенту России Владимиру Путину.

По данным сервиса исторических копий интернет-сайтов Wayback Machine, микроблог был создан в ноябре 2012 года. На ноябрь 2018 года число его подписчиков составляло приблизительно один миллион человек. В микроблог выкладывались ссылки на материалы администрации президента России на английском языке.

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