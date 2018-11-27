 Twitter заблокировал аккаунт ″Путина″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.11.2018

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Мир

Twitter заблокировал аккаунт "Путина"

Заблокированный аккаунт не имеет отношения к президенту России, заявил представитель Twitter. У него был миллион подписчиков.

Логотипы Facebook и Twitter на экранах мобильных телефонов

Социальная сеть Twitter заблокировала микроблог @putinRF_Eng, называвший себя "официальным каналом президента РФ" на английском языке, сообщила администрация компании в среду, 28 ноября. Решение было принято после обращения российских властей. Представитель Twitter Иэн Планкетт подчеркнул, что заблокированный аккаунт не имеет отношения к президенту России Владимиру Путину.

Контекст

За май и июнь Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, в июле блокирование продолжается. (07.07.2018)

По данным сервиса исторических копий интернет-сайтов Wayback Machine, микроблог был создан в ноябре 2012 года. На ноябрь 2018 года число его подписчиков составляло приблизительно один миллион человек. В микроблог выкладывались ссылки на материалы администрации президента России на английском языке.

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    Автор: Дарья Прохорова


 

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