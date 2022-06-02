 ООН изменила официальное написание названия Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 02.06.2022

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Европа

ООН изменила официальное написание названия Турции

Анкара просила ООН и другие международные организации изменить написание названия Турции на Türkiye.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

Организация Объединенных Наций одобрила просьбу Анкары изменить написание названия Турции на иностранных языках с Turkey на Türkiye. Об этом сообщило в среду, 1 июня, агентство Anadolu. со ссылкой на Стефана Дюжаррика - пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам Дюжаррика, Гутерриш получил официальное уведомление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и изменения вступили в силу с момента получения этого послания.

Новое написание будет использоваться в международной переписке, официальных документах всемирной организации, при маркировке экспортной продукции. Нововведение касается, в частности, английского, немецкого и французского языков.

Избежать "нелестных коннотаций"

Изменения последовали за указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2021 года. Написание Türkiye "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации", отметило агентство Anadolu.

Общество радио и телевидения Турции TRT в публикации от декабря указывало на "нелестные коннотации", связанные с английским словом turkey, которое, в частности, имеет значение "индейка".

Ранее, 18 мая, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и первоначальное рассмотрение заявок двух стран.

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    Автор: Илья Коваль


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