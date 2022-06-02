ООН изменила официальное написание названия Турции

Организация Объединенных Наций одобрила просьбу Анкары изменить написание названия Турции на иностранных языках с Turkey на Türkiye. Об этом сообщило в среду, 1 июня, агентство Anadolu. со ссылкой на Стефана Дюжаррика - пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам Дюжаррика, Гутерриш получил официальное уведомление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и изменения вступили в силу с момента получения этого послания.

Новое написание будет использоваться в международной переписке, официальных документах всемирной организации, при маркировке экспортной продукции. Нововведение касается, в частности, английского, немецкого и французского языков.

Избежать "нелестных коннотаций"

Изменения последовали за указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2021 года. Написание Türkiye "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации", отметило агентство Anadolu.

Общество радио и телевидения Турции TRT в публикации от декабря указывало на "нелестные коннотации", связанные с английским словом turkey, которое, в частности, имеет значение "индейка".

Ранее, 18 мая, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и первоначальное рассмотрение заявок двух стран.

Смотрите также:

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча Около 21 тысячи учителей частных школ… …лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 39 теле- и радиокомпаний… …лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 399 сотрудников министерства по делам семьи… …и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча Около 9000 военнослужащих… …были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча Более 100 сотрудников разведки… … из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 3049 судей… …отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча Около 1500 сотрудников министерства финансов… …отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 8777 сотрудников МВД… …среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 257 сотрудников канцелярии премьер-министра… …Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 1577 деканов университетов… …уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча 492 сотрудника Диянета… … как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча В общей сложности 60 000 жителей Турции... ...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча Списки были готовы заранее? "То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан. Автор: Илья Коваль

