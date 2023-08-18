Турция предостерегла РФ от эскалации в Черном море

Турецкие власти "надлежащим образом" предупредили российскую сторону, чтобы она не допускала инцидентов, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море.

Турецкие власти предупредили российскую сторону о недопустимости инцидентов, подобных принудительной остановке сухогруза "Шюкрю Окан" кораблем Черноморского флота 13 августа. В заявлении, опубликованном Центром по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, говорится, что в связи с инцидентом российскую сторону "надлежащим образом предупредили, чтобы она не допускала подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море".

При этом в Центре отметили, что инцидент с сухогрузом произошел "не во внутренних водах Турции, а в международных", а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Палау. "Даже если владелец судна "Шюкрю Окан" - турок, оно не шло под флагом Турции. По международному законодательству, важнее то, под флагом какого государства оно идет, а не название судна или личность его владельца", - указано в сообщении в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter).

Российский корабль огнем остановил сухогруз в Черном море

Минобороны РФ 13 августа сообщило, что около 6.40 утра патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" обнаружил в Черном море сухогруз "Шюкрю Окан" (российские официальные лица называют его "Сукра Окан") под флагом Палау, следовавший в порт Измаил Одесской области. Принуждая судно к остановке для досмотра, российский корабль открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, после чего на него высадился десант с вертолета Ка-29. После досмотра, как утверждает российская сторона, "Шюкрю Окан" продолжил движение в порт Измаил.

Российское военное ведомство также опубликовало видеозапись досмотра судна. "На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов", - говорится в подписи к обнародованным кадрам. Ведомство утверждает, что досмотр проходил "профессионально и в соответствии с требованиями международных документов", а после завершения работы досмотровой группы был составлен проверочный протокол.

Киев: Россия нарушила нормы международного морского права

Власти Украины обвинили РФ в "акте пиратства" в Черном море. "Целенаправленный обстрел и принудительный досмотр" судна Россией является "безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", заявил вскоре после инцидента советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Происшествие требует "четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества", подчеркнул он. Украина сделает необходимые выводы и выберет оптимальный ответ, добавил Подоляк.

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