Турция в море не пропускает минные тральщики для Украины

В соответствии с конвенцией Монтрё Турция имеет решающее слово в вопросе прохода военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Из-за Турции Украина пока не может получить два минных тральщика, переданных ей Великобританией. Анкара не предоставит этим судам разрешение на проход по своим территориальным водам в Черное море, сообщила пресс-служба президента Турции во вторник, 2 января.

В противном случае было бы нарушено международное соглашение Монтрё, регулирующее проход судов в военное время по принадлежащим Турции проливам Босфор и Дарданеллы, следует из заявления .

Британские минные тральщики для Украины

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс 11 декабря 2023 года объявил в Лондоне о передаче ВМС Украины двух минных тральщиков Sandown Королевского военно-морского флота. Этот акт ознаменовал начало работы возглавляемой Великобританией и Норвегией "Коалиции по морскому потенциалу", созданной с целью помочь Украине усилить свои возможности действовать на море.

"На экономику Украины продолжает влиять путинская блокада Черного моря, которая значительно сократила возможности страны по транспортировке жизненно важных экспортных товаров по морю. Укрепление морского потенциала ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины", - заявило тогда правительство Великобритании.

Минные тральщики класса Sandown, о передаче которых Киеву Лондон объявил 11 декабря, - не первые корабли такого типа, предоставленные Соединенным Королевством Украине. В июле 2023 года ВСУ были переданы также тральщики HMS Grimsby (M108) и HMS Shoreham (M112), снятые с вооружения ВМС Великобритании. Им были даны при этом украинские названия "Черкассы" и "Чернигов".

Проход военных судов через проливы Турции

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов обеих стран в соответствии с конвенцией Монтрё. Согласно этому документу, Турция имеет право запретить военным судам проход через проливы Босфор и Дарданеллы, если ее правительство видит для страны опасность оказаться втянутой в конфликт.

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