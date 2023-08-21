Тропический шторм "Хилари" вызвал наводнения в Калифорнии

В связи с редким тихоокеанским тропическим штормом вышли из берегов реки на юге Калифорнии. Метеорологи предупреждают о возможности внезапных наводнений, оползней и селей.

На юг американского штата Калифорния обрушился мощный тихоокеанский тропический шторм "Хилари", вызвав проливные дожди и наводнения. По данным Национального центра США по ураганам (NHC), во второй половине дня 20 августа шторм двигался по югу Калифорнии со скоростью ветра 95 км/ч. NHC предупредил о возможности "исторически сильных" ливней, которые могут вызвать внезапные, опасные для жизни наводнения в некоторых районах штата.

Из-за шторма вышли из берегов некоторые реки. В Сан-Диего близ границы с Мексикой были спасены девять человек, оказавшиеся в реке, сообщила местная пожарная служба. В округе Вентура из реки удалось спасти двух человек.

Тропические штормы крайне редки в этом регионе США. По некоторым данным, речь идет о первом за последние 84 года тропическом шторме в Калифорнии. Метеорологическая служба США выступила с предупреждением о возможности опасных внезапных наводнений и разрушительных потоков воды, а также оползней и селей. По прогнозу, шторм затем будет продвигаться на север и 21 августа исчезнет над Невадой. Ранее в Мексике он унес жизни не менее двух человек.

На севере США и в Канаде - лесные пожары

Между тем на севере США разрастаются лесные пожары. Пламя перешло границу Канады и США и распространяется в американском штате Вашингтон, где несколько тысяч человек были вынуждены спасаться бегством, сообщается также об одном погибшем. Ранее сообщалось об эвакуации жителей расположенных еще южнее сельских районов вблизи границы штатов Калифорния и Орегон. Кроме того, опустошительные пожары на Гавайях привели к гибели как минимум 110 человек.

В связи с сильнейшими лесными пожарами на западе Канады власти провинции Британская Колумбия распорядились об эвакуации около 30 тысяч человек из области вокруг озера Оканаган и города Келоуна. Согласно этим данным, еще примерно 36 тысяч канадцев получили предупреждения и могут быть эвакуированы при ухудшении обстановки. Лесные пожары лета 2023 года уже названы самыми сильными за всю историю наблюдений в Канаде. К настоящему времени есть информация о четырех погибших.

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