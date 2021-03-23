Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования при подготовке на земле на военном аэродроме в Шайковке Калужской области. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Минобороны РФ.
"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - цитирует оборонное ведомство агентство ТАСС.
Один летчик госпитализирован
В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник уточняет, что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших. По словам источника, экипаж состоял из четырех летчиков, один из которых выжил и госпитализирован. По предварительным данным, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке.
Бомбардировщик цел
Жертв среди мирного населения нет, сам бомбардировщик остался цел.
Ранее в Калужской области проходили учения эскадрильи Ту-22М3.
Самолет входит в семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Аппараты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.
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Автор: Дарья Ерёмина