 Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги | Новости из Германии о России | DW | 23.03.2021

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Россия

Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги

В Минобороны РФ сообщили, что на земле у бомбардировщика сработала система катапультирования, трое летчиков погибли, один госпитализирован.

Ту-22М3

Ту-22М3 (фото из архива)

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования при подготовке на земле на военном аэродроме в Шайковке Калужской области. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Минобороны РФ.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - цитирует оборонное ведомство агентство ТАСС.

Один летчик госпитализирован

В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник уточняет, что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших. По словам источника, экипаж состоял из четырех летчиков, один из которых выжил и госпитализирован. По предварительным данным, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке.

Бомбардировщик цел

Жертв среди мирного населения нет, сам бомбардировщик остался цел.

Ранее в Калужской области проходили учения эскадрильи Ту-22М3.

Самолет входит в семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Аппараты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.

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