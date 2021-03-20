 США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2021

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Мир

США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400

Индия намерена купить у России зенитно-ракетные системы С-400. Глава Пентагона указал министру обороны Индии на угрозу санкций Вашингтона. Система С-400 уже осложнила отношения США и Турции.

Зенитная ракетная система С-400 на полигоне в Алабино

С-400 на полигоне в Алабино

США призвали Индию отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400. Министр обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх затронули этот вопрос во время встречи в Нью-Дели в субботу, 20 марта. Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона журналистам.

Контракт на поставку С-400 в Индию был подписан в ходе переговоров Москвы и Нью-Дели на высшем уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца текущего года. Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов (около 670 млн евро).

Российская зенитно-ракетная система уже существенно осложнила отношения Соединенных Штатов и Турции. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5 (29.04.2019)

Контекст

Россия намерена поставить С-400 во все арктические дивизионы Северного флота

Усилении военного присутствия РФ в Арктике связывают со стремлением к контролю над полезными ископаемыми и торговыми путями. Москва собирается оснастить все арктические дивизионы Северного флота ЗРС С-400 "Триумф".  

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