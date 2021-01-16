 Transparency раскритиковала германский фонд для спасения ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.02.2021

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Германия

Transparency раскритиковала германский фонд для спасения "Северного потока - 2"

Созданный в Мекленбурге - Передней Померании экофонд является злоупотреблением доброй репутацией фондов. Главная цель этой структуры - коммерческая, указала Transparency International.

Трубы для Северного потока - 2

Трубы для "Северного потока - 2"

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) и немецкий гражданский аналитический центр Maecenata Stiftung раскритиковали создание правительством федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Создание этого фонда - злоупотребление доброй репутацией фондов в политических целях, говорится в совместном заявлении двух организаций, обнародованном в среду, 3 февраля.

"Граждане ожидают от фондов политической независимости и службы на благо общих интересов. Главная же цель созданного в Шверине фонда - коммерческая деятельность российского государственного концерна. Данная конструкция играет с репутацией многих фондов, ориентированных на общественное благо, и организаций гражданского общества", - говорится в документе.

"Имеются серьезные основания сомневаться в том, что этот фонд действительно отвечает заявленным целям - защите окружающей среды и климата. Скорее, возникает подозрение, что земельное правительство Мекленбурга - Передней Померании пытается с помощью данной структуры обойти санкции, введенные США против участников весьма спорного газопровода "Северный поток - 2", - указывается в заявлении Transparency International и Maecenata Stiftung.

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    Автор: Андрей Гурков


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