Трампу придется компенсировать NYT расходы на адвокатов

По решению Высшего суда штата Нью-Йорк экс-президенту США придется оплатить расходы газеты NYT на адвокатов и издержки суда на общую сумму в 393 000 долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп проиграл иск против газеты The New York Times и должен компенсировать ее представителям расходы на адвокатов, а также судебные издержки на общую сумму в 393 000 долларов США (в пересчете: около 365 000 евро). Об этом мировые СМИ сообщают в субботу, 13 января.

Отмечается, что решение по иску Трампа против газеты вынес Высший суд штата Нью-Йорк 12 января (по местному времени). Представительница издания Даниэлле Роадс Ха заявила, что своим решением "суд послал сигнал тем, кто хочет использовать судебную систему для того, чтобы заставить журналистов замолчать". В свою очередь адвокаты Дональда Трампа назвали сумму в 393 000 долларов, требуемую для возмещения судебных издержек, "заоблачной, непомерной и неуместной".

Иск Дональда Трампа к газете The New York Times

Сам иск, поданный Трампом в 2021 году против газеты The New York Times и его племянницы Мэри Трамп, касался серии публикаций NYT 2018 года о его финансах, а именно об "уловках с налогами, которые поддерживали бизнес-империю Трампов". Как выяснили журналисты, свое состояние бывший президент США приобрел не благодаря собственным усилиям, как это любит подчеркивать он сам, а посредством укрывательства налогов и других махинаций с участием фирмы своего отца.

За это расследование журналисты NYT Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер в 2019 году получили Пулитцеровскую премию. Со своей стороны Трамп потребовал от газеты и троих ее сотрудников через суд компенсацию с объеме 100 млн долларов. Однако в мае 2023 года судья Роберт Рид отверг иск Трампа к изданию как "не являющийся объектом конституционного права".

Племянница экс-президента США Мэри Трамп неоднократно публично критиковала его. В своей книге, вышедшей в 2020 году, женщина призналась, что передала журналистам NYT его налоговые документы. 12 января адвокаты Трампа заявили, что в отношении Мэри Трамп иск остается в силе.

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