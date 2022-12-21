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Экс-президент США Дональд ТрампФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Комитет Конгресса США одобрил публикацию налогов Трампа

Даниил Сотников
50 мин. назад

После нескольких лет судебных разбирательств комитет Конгресса США, получивший налоговые декларации Трампа, проголосовал за их публикацию.

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Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый в данный момент демократами, проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, сообщает телеканал CNN в среду, 21 декабря.

Председатель комитета, демократ Ричард Нил заявил, что документы будут обнародованы в течение нескольких дней после того, как будут отредактирована информация личного характера. 

Ранее эти материалы законодатели получили от Минфина США. Адвокаты Трампа пытались оспорить передачу деклараций в Верховном суде, настаивая, что запрос конгрессменов из числа демократов на получение деклараций незаконен и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".  В ноябре Верховный суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Республиканцы назвали решение "опасным политическим оружием"

Республиканцы в комитете единогласно выступили против раскрытия налоговых деклараций, заявив, что это создаст опасный прецедент в отношении защиты личных данных. По словам главного республиканца в комитете, члена палаты представителей от Техаса Кевина Брэйди, обнародование налоговых деклараций Трампа будет равносильно "новому опасному политическому оружию", о котором "будут сожалеть даже демократы" и которое не просто окажет влияние на Трампа, но "отменит десятилетия защиты конфиденциальности для американцев".

Как отмечают американские СМИ, демократы в комитете были вынуждены действовать быстро, поскольку через две недели контроль над палатой представителей официально перейдет республиканцам. 

Трамп и обвинения в махинациях с налогами

Еще будучи кандидатом на президентских выборах в 2016 году Трамп нарушил многолетний порядок, отказавшись обнародовать свои налоговые декларации. В 2018 и 2020 году газета The New York Times выпустила расследования, в которых утверждала со ссылкой на документы, что Трамп с 2001 по 2015 год не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 евро.

Трамп назвал статью "тотальным фейком" и заявил, что платил "очень много" налогов. В ноябре Трамп заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. 

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