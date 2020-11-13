Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 17 ноября, отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе министерства национальной безопасности США - Кристофера Кребса, который ранее отверг утверждения о фальсификациях результатов выборов главы государства 3 ноября.

О своем решении глава Белого дома сообщил в Twitter, уточнив, что увольнение "вступает в силу незамедлительно". "Недавнее заявление Криса Кребса о защищенности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации", - написал президент. При этом он не привел фактов, которые подтверждали бы эти его утверждения.

Ранее Кребс, который, в частности, работал над защитой избирательной системы США от кибератак, говорил, что ожидает увольнения. Как отмечает агентство Reuters, глава CISA узнал о своей отставке, прочитав сообщение президента в Twitter. После этого Кристофер Кребс написал в сети микроблогов, для него "было честью" занимать эту должность. "Мы все сделали правильно", - добавил он.

Агентство по кибербезопасности не нашло доказательств манипуляций

Кребс возглавлял CISA с момента его создания два года назад.

После президентских выборов в США 3 ноября, на которых демократ Джо Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ, заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом, CISA и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, заявили, что не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

Смотрите также:

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома На выбор - два варианта Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Праймериз На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома "Ослы" против "слонов" Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предвыборную гонку продолжают: два демократа… На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома …и два республиканца Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предварительные итоги Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Еще одна небольшая формальность По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Первая женщина-кандидат в президенты США? В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома 45-й президент США Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года. Автор: Илья Коваль



Смотреть видео 05:09 Поделиться Почему подсчет голосов в США вызывает беспокойство? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kvbY Победа Байдена или хитрый ход Трампа: чем закончатся выборы в США