Тихановскую поддержали 93 процента избирателей в Берлине

В поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на участке №84 в Берлине проголосовали примерно 93,1 процента избирателей. Это следует из полученного медиакомпанией DW в понедельник, 10 августа, протокола участковой комиссии на выборах главы белорусского государства. Голоса за Тихановскую отдали 1036 человек.

В то же время действующего президента Александра Лукашенко поддержали около 5,1 процента (57 голосов) участников голосования в столице Германии.

Остальные кандидаты заручились менее чем 20 голосами. Так, в поддержку бывшего депутата Анны Канопацкой были поданы 11 бюллетеней (около 0,9 процента). Сопредседатель партии "Говори правду" Андрей Дмитриев получил 8 голосов (около 0,7 процента).

Голосование: досрочно, по месту нахождения и на участке

Всего в голосовании на участке №84 в Берлине приняли участие 1133 гражданина Беларуси. Общее число приписанных к этому участку избирателей составляло 1268 человек.

Из них 197 проголосовали досрочно, 14 - по месту нахождения, еще 922 - в здании избирательного участка. Сколько протоколов были признаны недействительными, не сообщается.

В воскресенье, 9 августа, на этом же участке, расположенном на территории посольства Беларуси в ФРГ, проголосовал и глава дипмиссии Денис Сидоренко.

В ЕС говорят о "непропорциональном насилии"

Итоги выборов 10 августа уже прокомментировали представители мирового сообщества. Так, официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) высказал мнение, что на выборах не были соблюдены минимальные демократические стандарты. Берлин осуждает применение правоохранительными органами силы в отношении мирно протестовавших граждан и задержания журналистов, добавил Зайберт, указав, что в настоящее время идут консультации о совместной реакции ЕС.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи указали, что ночь после выборов "была омрачена непропорциональным и неприемлемым насилием" сотрудников силовых ведомств в отношении мирных протестующих.

Лукашенко поздравили Си Цзиньпин и Владимир Путин

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Позднее поздравления распространила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Поздравительную телеграмму направил и российский президент Владимир Путин.

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил предварительные официальные результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, Светлана Тихановская - 9,9 процента.

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