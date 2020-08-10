 Тихановскую поддержали 93 процента избирателей в Берлине | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

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Беларусь

Тихановскую поддержали 93 процента избирателей в Берлине

Как следует из полученного DW протокола участковой комиссии, в германской столице за Лукашенко проголосовали около 5 процентов избирателей, за его основную соперницу Светлану Тихановскую - 93 процента.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

В поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на участке №84 в Берлине проголосовали примерно 93,1 процента избирателей. Это следует из полученного медиакомпанией DW в понедельник, 10 августа, протокола участковой комиссии на выборах главы белорусского государства. Голоса за Тихановскую отдали 1036 человек.

В то же время действующего президента Александра Лукашенко поддержали около 5,1 процента (57 голосов) участников голосования в столице Германии.

Остальные кандидаты заручились менее чем 20 голосами. Так, в поддержку бывшего депутата Анны Канопацкой были поданы 11 бюллетеней (около 0,9 процента). Сопредседатель партии "Говори правду" Андрей Дмитриев получил 8 голосов (около 0,7 процента).

Голосование: досрочно, по месту нахождения и на участке

Всего в голосовании на участке №84 в Берлине приняли участие 1133 гражданина Беларуси. Общее число приписанных к этому участку избирателей составляло 1268 человек.

Из них 197 проголосовали досрочно, 14 - по месту нахождения, еще 922 - в здании избирательного участка. Сколько протоколов были признаны недействительными, не сообщается.

В воскресенье, 9 августа, на этом же участке, расположенном на территории посольства Беларуси в ФРГ, проголосовал и глава дипмиссии Денис Сидоренко.

В ЕС говорят о "непропорциональном насилии"

Итоги выборов 10 августа уже прокомментировали представители мирового сообщества. Так, официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) высказал мнение, что на выборах не были соблюдены минимальные демократические стандарты. Берлин осуждает применение правоохранительными органами силы в отношении мирно протестовавших граждан и задержания журналистов, добавил Зайберт, указав, что в настоящее время идут консультации о совместной реакции ЕС.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи указали, что ночь после выборов "была омрачена непропорциональным и неприемлемым насилием" сотрудников силовых ведомств в отношении мирных протестующих.

Лукашенко поздравили Си Цзиньпин и Владимир Путин

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Позднее поздравления распространила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Поздравительную телеграмму направил и российский президент Владимир Путин.

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил предварительные официальные результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, Светлана Тихановская - 9,9 процента.

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    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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