Тихановская объявила о создании в Беларуси Народного трибунала

Светлана Тихановская призвала белорусов принять участие в работе платформы по сбору доказательств преступлений Александра Лукашенко и его режима.
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 13 ноября, объявила о создании в стране Народного трибунала и призвала белорусов способствовать "захвату Лукашенко и членов его террористической группировки".
"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тихановская в своем Telegram-канале. "Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы", - продолжила она.
По словам экс-кандидата в президента страны, ее "международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".
Работа Народного трибунала будет направлена на "нейтрализацию идеологов и пособников режима", которые угрожают участникам протестов увольнением с места работы или отчислением из вуза, а также на сбор и проверку преступлений режима, указала Тихановская.
При этом она сообщила, что на базе платформы "Голос", созданной перед выборами президента для противодействия фальсификациям, будет работать централизованная система фиксаций нарушений закона и сбора доказательств этих нарушений. "Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - подчеркнула Тихановская. При этом она пообещала, что "каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию".
План Тихановской предусматривает, что после сбора доказательств каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. В результате все люди, за которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности, пообещала лидер оппозиции.
Отдельно Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур сообщать о случаях получения и исполнения преступных приказов, пообещав амнистию или смягчение уголовной ответственности тем, кто примет участие в этой программе.
Кроме того, экс-кандидат в президенты страны призвала белорусов 20 декабря выйти на самый массовый марш протеста с заявлением Народного Обвинения, чтобы "показать всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".
С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом.
За прошедшие месяцы силовики неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость при подавлении народных выступлений. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов протестующих. Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем на выборах, из-за давления властей была вынуждена покинуть Беларусь.
Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный список попали, в частности, глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.
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