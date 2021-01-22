Тихановская и Латушко рассказали членам Совбеза ООН о ситуации со свободой СМИ в Беларуси

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко выступили перед членами Совета Безопасности ООН на заседании "по формуле Аррии" - неформальной встрече членов объединения, не предусмотренной уставом ООН. На мероприятии, организованном в пятницу, 22 января, в режиме онлайн-конференции по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, обсуждались вопросы свободы СМИ в Беларуси, поэтому в ходе трансляции использовался хештег #MediaFreedomBY.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем выступлении напомнила о репрессиях, последовавших после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. По ее словам, поскольку свободные СМИ освещали незаконные задержания, пытки, убийства мирных демонстрантов, они стали "мишенью для машины репрессий".

Светлана Тихановская выступает перед Советом ООН по правам человека (фото из архива)

В числе 15 журналистов, которым на настоящий момент предъявлены ложные уголовные обвинения, Тихановская назвала "трех бесстрашных журналисток" - Дарью Чульцову, Катерину Андрееву и Катерину Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. "Их обвиняют в организации массовых акций протеста и разглашении медицинской информации о протестующем Романе Бондаренко, убитом приближенными режима. Они виновны только в том, что делают свою работу и говорят правду, - заявила экс-кандидат в президенты.

Тихановская предложила созвать СБ ООН по Беларуси

Приведя статистику репрессий режима в Минске в отношении протестующих (задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток и 8 активистов, погибших в связи с насилием со стороны государства) Тихановская призвала ООН "занять решительную позицию, чтобы остановить насилие и беззаконие в Беларуси, в том числе цензуру средств массовой информации, блокирование сайтов, отключение интернета, отмену аккредитации журналистов". Она считает необходимым созвать заседание Совета Безопасности, и обсудить на нем ситуацию в Беларуси.

Павел Латушко (фото из архива)

В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, напомнив, что в октябре прошлого года власти в Минске лишили аккредитации всех иностранных журналистов, десятки из них были депортированы, а арестованные журналисты отсидели в белорусских тюрьмах около 1200 суток, назвал это "частью систематической кампании режима Лукашенко, направленной на то, чтобы избежать контроля над избирательными процессами и свести к минимуму освещение последующих жестких репрессий".

Латушко призвал к международному давлению на Минск

Латушко отметил, что журналисты - не единственная группа, которая подвергается систематическим преследованиям в Беларуси: "Жестокие репрессии против граждан, мирно протестующих против отказа в праве выбирать своего лидера, затронули все слои белорусского общества - женщин, студентов, врачей, спортсменов, ученых, актеров, музыкантов и так далее".

Бывший посол и экс-министр культуры Латушко настаивает на том, что репрессии не прекратятся без международного контроля и давления.

В заседании членов Совбеза ООН также принял участие журналист "Белсата" Станислав Ивашкевич, который был задержан перед выборами, и еще дважды - после них. Он рассказал об избиениях, которым он подвергался, как и другие задержанные.

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