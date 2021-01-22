Тихановская и Латушко рассказали членам Совбеза ООН о ситуации со свободой СМИ в Беларуси

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко выступили перед членами Совета Безопасности ООН на заседании "по формуле Аррии" - неформальной встрече членов объединения, не предусмотренной уставом ООН. На мероприятии, организованном в пятницу, 22 января, в режиме онлайн-конференции по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, обсуждались вопросы свободы СМИ в Беларуси, поэтому в ходе трансляции использовался хештег #MediaFreedomBY.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем выступлении напомнила о репрессиях, последовавших после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. По ее словам, поскольку свободные СМИ освещали незаконные задержания, пытки, убийства мирных демонстрантов, они стали "мишенью для машины репрессий".
Светлана Тихановская выступает перед Советом ООН по правам человека (фото из архива)
В числе 15 журналистов, которым на настоящий момент предъявлены ложные уголовные обвинения, Тихановская назвала "трех бесстрашных журналисток" - Дарью Чульцову, Катерину Андрееву и Катерину Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. "Их обвиняют в организации массовых акций протеста и разглашении медицинской информации о протестующем Романе Бондаренко, убитом приближенными режима. Они виновны только в том, что делают свою работу и говорят правду, - заявила экс-кандидат в президенты.
Тихановская предложила созвать СБ ООН по Беларуси
Приведя статистику репрессий режима в Минске в отношении протестующих (задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток и 8 активистов, погибших в связи с насилием со стороны государства) Тихановская призвала ООН "занять решительную позицию, чтобы остановить насилие и беззаконие в Беларуси, в том числе цензуру средств массовой информации, блокирование сайтов, отключение интернета, отмену аккредитации журналистов". Она считает необходимым созвать заседание Совета Безопасности, и обсудить на нем ситуацию в Беларуси.
Павел Латушко (фото из архива)
В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, напомнив, что в октябре прошлого года власти в Минске лишили аккредитации всех иностранных журналистов, десятки из них были депортированы, а арестованные журналисты отсидели в белорусских тюрьмах около 1200 суток, назвал это "частью систематической кампании режима Лукашенко, направленной на то, чтобы избежать контроля над избирательными процессами и свести к минимуму освещение последующих жестких репрессий".
Латушко призвал к международному давлению на Минск
Латушко отметил, что журналисты - не единственная группа, которая подвергается систематическим преследованиям в Беларуси: "Жестокие репрессии против граждан, мирно протестующих против отказа в праве выбирать своего лидера, затронули все слои белорусского общества - женщин, студентов, врачей, спортсменов, ученых, актеров, музыкантов и так далее".
Бывший посол и экс-министр культуры Латушко настаивает на том, что репрессии не прекратятся без международного контроля и давления.
В заседании членов Совбеза ООН также принял участие журналист "Белсата" Станислав Ивашкевич, который был задержан перед выборами, и еще дважды - после них. Он рассказал об избиениях, которым он подвергался, как и другие задержанные.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка