Высланный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ВС РФ

Глава российского прокремлевского СМИ "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, которого 13 сентября выдворили из Молдовы, предположительно, является кадровым офицером армии РФ. Об этом говорится в новом расследовании The Insider , опубликованном в субботу, 16 сентября.

По сведениям журналистов, ссылающихся на источник в Минобороны, Денисов служит в 72-м центре специальной службы (в/ч 54777), связанном с российской военной разведкой. Этот центр "занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории" в интересах Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), говорится в расследовании.

В материале также сообщается, что Денисов является уроженцем Украины, - он родился в 1967 году в Закарпатской области и после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, где готовили политруков и военных журналистов. В 1992 году Денисов, бывший тогда курсантом, отказался приносить присягу Украине и переехал в Москву, где его поселили в офицерском общежитии недалеко от штаб-квартиры ГРУ. В 2016 году ему присвоили звание полковника Воздушно-десантных войск, позднее он возглавлял редакции Sputnik в непризнанной Южной Осетии, а затем - в Азербайджане. Как отмечает The Insider, азербайджанские СМИ называли Денисова не иначе как офицером российской военной разведки.

Власти Молдовы выдворили Денисова из страны

Руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова выслали из страны 13 сентября. В Генеральном инспекторате по миграции Молдовы объяснили этот шаг вмешательством Денисова во внутренние дела республики, что "ставит под угрозу информационную безопасность страны". Денисову запретили въезд в Молдову на 10 лет.

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