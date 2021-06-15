Тетраэдр на терриконе - смотровая площадка в Рурской области (фото)

Ботроп • Рурскую область в Германии можно окинуть взглядом с разных смотровых площадок на бывших индустриальных объектах и достопримечательностях - например, крыши Цольферайна (Zeche Zollverein) - закрытой в 1986 году каменноугольной шахты в Эссене и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО или Газгольдера в Оберхаузене (Gasometer Oberhausen), в 1993-1994 годах превращенного в огромный выставочный зал (правда, сейчас он находится на реконструкции). Про эти туристические достопримечательности мы уже рассказывали в нашей рубрике "По Германии". Сегодня появился повод показать еще одно такое место - фотографии июньского рассвета, сделанные сегодня корреспондентом агентства dpa в Ботропе, где на одном из здешних терриконов - 90-метровом шахтном отвале, превращенном в парк, - находится такая вот необычная смотровая площадка.

Тетраэдр в Ботропе. Фотографии

Так здесь выглядят закаты. Фотография из архива

Ранним утром в среду, 16 июня, на смотровой площадке было немноголюдно, но все же несколько "жаворонков" пришли сюда, чтобы встретить новый день

Ежегодно эту площадку посещает около 80 тысяч человек. Фотография из архива

Этот стальной Тетраэдр (Tetraeder Bottrop) на девяти бетонных опорах был открыт в День германского единства 3 октября 1995 года. Общая длина труб составляет целых полтора километра, вес стальных конструкций - около 210 тонн. Чтобы подняться на верхнюю площадку Тетраэдра - примерно 40-метровую высоту, нужно преодолеть почти 390 ступеней.

На вершину террикона ведут прогулочные дорожки для пешеходов и велосипедистов, однако около смотровой площадки также расположена автобусная остановка "Tetraeder Plattform" линии 266. При хорошей погоде отсюда видно даже "Рейнскую башню" - телевышку в Дюссельдорфе, расположенную примерно в 40 километрах от этого места в столице здешней федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

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