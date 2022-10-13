Режим террора в Кремле и другие события 232-го дня войны

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 13 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ракетные удары РФ по городам Украины

В ночь на четверг массированным ракетным ударам вновь подвергся Николаев. В результате обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом. "Два верхних этажа полностью разрушены, все остальное в руинах", - сообщил мэр города Александр Сенкевич. В течение дня под завалами были найдены тела трех человек: мужчин 31 года и 39 лет, а также 80-летней женщины. Власти сообщают, что под завалами находятся еще четыре человека, спасательные работы продолжаются. По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, Николаев был обстрелян в начале второго часа ночи восемью ракетами типа С-300, одна из них попала в жилой пятиэтажный дом, другая - в здание спасательной челночной станции. Остальные ракеты, по словам Кима, упали на открытую территорию.

Утром российские войска нанесли авиаудары по критически важным объектам инфраструктуры в районе Киева. По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, речь идет об атаках иранских дронов-камикадзе.

Позже, как сообщило украинское Воздушное командование "Запад", Россия нанесла из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами типа "Калибр" по критической инфраструктуре на западе Украины. По его данным, украинская ПВО сбила четыре российских крылатых ракеты в западных регионах, еще одна ракета обезврежена на юге страны. Сообщалось о взрывах во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Взрывы на территории России

В России в четверг сообщалось о взрывах в Белгородской и Курской областях. Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что в городе сработала ПВО, поврежден многоэтажный дом. Ранее местные СМИ сообщали об обрушении части крыши дома в результате попадания обломков ракеты, пострадавших нет. Губернатор области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города и добавил, что “неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32”. Кроме того, он сообщил о разрушениях в селе Красное на территории школы, которая была переведена на дистанционное обучение.

В Курской области произошел взрыв на электроподстанции на границе с Украиной, в результате чего без электричества остались поселки Теткино и Попово-Лежачи. Как сообщил губернатор области Роман Старовойт, причиной взрыва стал обстрел со стороны Украины. По его словам, в обоих поселках зафиксировано 15 попаданий, пострадавших среди местных жителей нет. Кроме того, как утверждает чиновник, был обстрелян поселок Гусево, там взрывами снарядов выбило окна в доме культуры.

Вечером в Белгородской области произошел пожар в районе сахарного завода в поселке Октябрьский, расположенном примерно в 20 километрах от областного центра. Об этом сообщили местные телеграм-каналы "БелПлюс" и "Жесть Белгород". На опубликованных в них видео слышны хлопки взрывов.

В России признали гибель мобилизованных на фронте

Комментируя продолжение военных действий, американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что подразделения ВСУ проводят контрнаступательные операции в Херсонской и Луганской областях, вынуждая российские войска переходить к обороне. В частности, говорится о продвижении украинских войск в направлении Кременной и Сватово на Луганщине. Сообщается об освобождении нескольких населенных пунктов и усилении россиянами линии фронта в западной части Запорожской области.

В свою очередь британская разведка сообщила, что в Херсонской области российские войска после отступления, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Мыловое. На этой линии, особенно на западе, продолжаются ожесточенные бои. Аналитики министерства обороны Великобритании делают вывод, что этот фланг российских войск больше не защищен рекой Ингулец. По их данным, большую часть российских войск на этом участке фронта составляет недоукомплектованное подразделение воздушно-десантных войск.

Власти РФ впервые признали гибель мобилизованных на войне в Украине. Пять мужчин, призванных из запаса в Челябинской области, погибли "в зоне специальной военной операции в Донбассе", сообщило издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области. Все пятеро были призваны в городе Коркино.

Военная помощь Украине

Украина продолжает получать военную помощь. Франция совместно с Данией работает над поставкой Украине шести дополнительных гаубиц Caesar, которые ранее предназначались для датской стороны, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эта военная помощь Киеву поступит в "ближайшие недели". Британский телеканал Sky News сообщил, что речь идет о противовоздушных ракетах малой дальности Crotale, используемых для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Великобритания в ближайшие недели поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны NASAMS. Эти ракеты помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины, заявило британское министерство обороны. Кроме того, Лондон планирует отправить несколько сотен беспилотных летающих аппаратов для поддержки разведслужб Украины и 18 гаубиц.

Эстония тоже утвердила новый пакет военной помощи Украине. "Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом

Парламентская ассамблея совета Европы призвала членов Совета Европы признать Российскую Федерацию "террористическим режимом". Официальный аккаунт ПАСЕ в Twitter ретвитнул сообщение украинского депутата Кристины Рудик о принятии резолюции по поводу дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины. Финальная версия документа на сайте ПАСЕ пока не выложена, но поправка к черновику, призывающая “объявить Российскую Федерацию террористическим режимом”, была принята 79 голосами "за" при двух "против" и одном воздержавшемся. В тексте самого доклада говорится: "По мере того как агрессия продолжается, достигая новых уровней насилия и разрушений, российский режим подтверждает свою истинную террористическую природу", нарушая "самые базовые человеческие права и устои международного права".

Россию предостерегают от применения ЯО в Украине и агрессии против НАТО

В связи с угрозой применения ядерного оружия в ходе войны с Украиной, которую неоднократно высказывали Владимир Путин и некоторые другие высшие лица российского государства, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в таком случае российские войска будут уничтожены ответным ударом Запада: “Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блеф, и нужно четко заявить, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и его государства-члены, а также США и НАТО тоже не блефуют. Любая ядерная атака против Украины повлечет военный ответ - не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет уничтожена".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин подтвердил обязательство Вашингтона защищать "каждый дюйм" территории НАТО, "если и когда до этого дойдет". Об этом заявил на саммите альянса в Брюсселе.

Зеленский поблагодарил 143 страны за поддержку резолюции Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую аннексию украинских регионов Россией. "Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", - написал президент Украины в Twitter. Он добавил, что Украина вернет все свои земли. Резолюцию поддержали представители 143 стран, 35 воздержались. Еще пять государств - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа - выступили против.

Готовится запрет на ввоз алюминия из РФ в США и потолок цен на нефть

США обдумывают новые штрафные меры в отношении России, которые позволили бы ограничить возможности Москвы в финансировании войны против Украины. Так, администрация США изучает возможность полного запрета на ввоз алюминия из России, сообщило агентство Bloomberg. Сейчас рассматриваются три варианта: полный запрет, повышение тарифов до уровня, соответствующего полному запрету, и введение санкций против российской компании "Русал" - одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. На долю России приходится около 10% всего алюминия, ввозимого в США.

Еще одной мерой может стать потолок цен на российскую нефть, который министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить на уровне 60 долларов за баррель. В настоящее время цена одного барреля российской нефти колеблется между 80 и 100 долларами.

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