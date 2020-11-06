 Теракт в Вене: в Австрии задержан возможный пособник преступника | Новости из Германии о Европе | DW | 10.04.2021

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Европа

Теракт в Вене: в Австрии задержан возможный пособник преступника

В настоящий момент следствие в Австрии выясняет, участвовал ли задержанный ими молодой мужчина в подготовке теракта или лишь знал о нем.

Траур по погибшим в теракте в Вене, 5 ноября 2020 года

Траур по погибшим в теракте в Вене, 5 ноября 2020 года

Возможный сообщник исламиста, устроившего в ноябре 2020 года стрельбу в центре Вены, был задержан в Австрии. Об этом сообщила в субботу, 10 апреля, официальный представитель прокуратуры в Вене.

По сообщениям австрийских СМИ, речь идет о 21-летнем мужчине с австрийским паспортом и египетскими корнями. Он был задержан утром 9 апреля в квартире своих родителей в пригороде Вены. В настоящий момент следствие выясняет, принимал ли он непосредственное участие в подготовке теракта или лишь знал о нем.

Теракт в Вене в ноябре 2020 года

Сторонник террористической группировки "Исламское государство" Куйтим Ф. 2 ноября 2020 года открыл огонь по прохожим в людном венском квартале "Бермудский треугольник" (Bermuda-Dreieck), вблизи центральной синагоги и Венской оперы. В результате погибли четыре человека, еще 22 получили ранения, в том числе один полицейский.

По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, преступник был 20-летним выходцем из Республики Северная Македония, у которого был и австрийский паспорт. В ходе расследования теракта австрийская полиция провела ряд задержаний, однако несколько подозреваемых вскоре были отпущены на свободу.

По данным прокуратуры, в настоящий момент в связи с терактом в Вене под стражей находятся около десяти человек. При этом обвинение против них не было выдвинуто до сих пор.

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    Автор: Михаил Бушуев


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