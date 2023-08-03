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На "Звезде" удалили пост командующего ВДВ с числом раненых

Александра Иванова
30 мин. назад

Из данных, приведенных Михаилом Теплинским в поздравлении ко Дню ВДВ, следовало, что с начала войны в Украине были ранены как минимум 8,5 тысячи десантников РФ.

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Российские десантники (фото из архива)
Российские десантники (фото из архива)Фото: EPA/dpa/picture alliance

Телеканал Минобороны России "Звезда" удалил со своего сайта и из соцсетей поздравление с Днем ВДВ от командующего войсками, генерал-полковника Михаила Теплинского. На это в четверг, 3 августа, обратили внимание онлайн-издание "Агентство" и ряд других русскоязычных СМИ.

Журналисты предполагают, что причиной стало указание в посте числа раненых в Украине российских десантников (8,5 тысячи человек). Кроме того, в заявлении Теплинского говорилось о создании новых подразделений. 

Поздравление командующего Теплинского с Днем ВДВ

Поздравление командующего ВДВ было опубликовано 2 августа, в День десантника. В видеоролике Теплинский рассказал среди прочего, что с начала войны в Украине 5 тысяч получивших ранения десантников вернулись на фронт после лечения, а еще 3,5 тысячи раненых отказались покинуть передовую.

Командующий ВДВ сообщил также, что за время войны под Новороссийском была сформирована артиллерийская бригада, которая уже находится на фронте. До конца 2023 года он пообещал создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Удаление видеообращения Теплинского может свидетельствовать о том, что в нем была разглашена информация, которую не хотело бы обнародовать Минобороны, считают журналисты.

Авторы "Агентства" напоминают, что это уже не первая претензия российского оборонного ведомства к командующему ВДВ. В январе "военкоры" Александр Сладков и Юрий Котёнок даже писали об отставке Михаила Теплинского с поста командующего ВДВ, однако агентство ТАСС тогда опровергло эту информацию со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Новость телеканала "Звезда" с поздравлением Михаила Теплинского до сих пор доступна в веб-архиве Google.

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Сообщение онлайн-издания "Агентство" об удалении телеканалом "Звезда" поздравления от командующего ВДВ Теплинского ко Дню десантника

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