Деревенские жители построили таможню на границе Баварии и Гессена (фото)

Михельштадт / Аморбах • Из пункта А в пункт Б в 2015 году выехал велосипедист… Где-то около лесного ручья между гессенским Михельштадтом и баварским Аморбахом велосипедист то ли наехал на камень, то ли на ветку, то ли на какую-то другую неровность и упал. Ничего страшного не произошло, случается. Однако местные жители из краеведческого общества в баварской деревушке Боксбрунн, узнавшие про это велосипедно-туристическое происшествие, решили дорожку выровнять и укрепить - сделать более безопасной на добровольных началах.

Начав работу на свой территории, баварцы дошли до пограничного ручья - даже не ручья, а ручейка Мангельсбах, в котором и вода-то не всегда есть, проложили через него мостик для большего удобства и ради шутки в порыве энтузиазма соорудили таможенную будку.

Баварско-гессенская таможня. Фотографии

Бело-голубы цвета - баварские, красно-белые - гессенские

"Добро пожаловать в Баварию"

Гессенский лев на флаге охраняет границу

Гессенские соседи из деревни Вюрцберг спустя некоторое время решили ответить взаимностью на эту полезную для развития туризма гражданскую инициативу: продолжили начатое у себя - с усердием и чувством юмора.

В результате на административной границе между Свободным государством Бавария (Freistaat Bayern) и федеральной землей Гессен (Land Hessen), проходящей как раз по этой легко преодолеваемой водной преграде, возник такой таможенный пункт. Вскоре он стал местной достопримечательностью и отмечен, например, в одном из популярных приложений для планирования велосипедных туров и пеших походов Komoot как "Пограничный пункт Бавария / Гессен".

Таможня дает добро!

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в середине нынешнего снежного января. В будках - пусто, караула нет, но лежат таможенные книги почетных гостей, в которых каждый велосипедист, турист и прочий прохожий может оставить пару строк - несколько книг уже исписали, а в таможенную кассу рядом - опустить подать, то есть сделать добровольное пожертвование на поддержание границы не на замке, а таможенного пункта - в надлежащем состоянии.

26 немецких государств

Отметим, что на момент создания Германской империи 150 лет назад - в 1871 году - на территории Германии находилось пять королевств, восемь великих герцогств и тринадцать (просто) герцогств, всего - 26 государств. Бавария была королевством, а на территории нынешней земли Гессен имелось два великих герцогства - Гессен-Дармштадт и Гессен-Кассель. Между ними существовали многочисленные таможни, таможенные пункты, взимались пошлины и так далее - впрочем, не на ручье посреди леса.

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