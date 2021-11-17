 Талибы призвали США разблокировать резервы Центробанка Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2021

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Мир

Талибы призвали США разблокировать резервы Центробанка Афганистана

Замораживание афганских активов не решает никаких проблем и не является требованием американского народа, поэтому Вашингтон должен разблокировать резервы, считают талибы.

Представители движения Талибан на переговорах с делегациями ЕС и США в Катаре. (Фото из архива)

Представители движения "Талибан" на переговорах с делегациями ЕС и США в Катаре. (Фото из архива)

Захватившие власть в Афганистане боевики радикального исламистского движения "Талибан" настойчиво призвали американскую администрацию разблокировать резервы Центрального банка страны. Замораживание афганских активов не решает никаких проблем и не является требованием американского народа, поэтому Вашингтон должен освободить резервы, говорится в открытом письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Муттаки в Конгресс США, опубликованном в среду, 17 ноября.

Он отметил, что отказ может привести к массовой миграции в регионе и негативным последствиям, например, для образования и здравоохранения в стране. Тому, что дети недоедают, матери умирают от отсутствия медицинской помощи, рядовые афганцы голодают и не имеют доступа к лекарственным препаратам, нет политического или логического обоснования и наносит ущерб репутации США, отмечается в письме.

Захват власти талибами обернулся огромными финансовыми потерями

После прихода талибов к власти в середине августа большая часть помощи Афганистану была прекращена. До этого Кабул, как пишет dpa, получал от иностранных доноров ежегодно до 8,5 млрд долларов США в виде военной и гражданской помощи. За счет этих средств правительство покрывало 75 процентов общественных расходов.  

Кроме того, около девяти миллиардов долларов резервов центрального банка страны, в значительной степени находящиеся в США, были заморожены. Экономика страны, уже изрядно пострадавшая, с тех пор находится в свободном падении. По мнению благотворительных организаций, в стране наблюдается серьезный гуманитарный кризис. По данным ООН, на которые ссылается агентство dpa, с ноября более половины афганского населения будут  испытывать нехватку продуктов питания. До сих пор ни одна страна в мире не признала правительство талибов.

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    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

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    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

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    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

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    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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