  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина

Александра Иванова
30 апреля 2024 г.

В интервью Карлсону Дугин излагает свои взгляды на то, что такое либерализм, и почему Россия при Путине стала восприниматься на Западе как "главный враг".

https://p.dw.com/p/4fM68
Российский философ Александр Дугин (фото из архива)
Александр ДугинФото: Heikki Saukkomaa/picture alliance/dpa

"В России он не является политической фигурой, он - философ. И его идеи для некоторых  людей глубоко оскорбительны, - так американский журналист Такер Карлсон представил своего собеседника - российского философа Александра Дугина. - В августе 2022 года его единственная дочь была убита в Москве, когда  ее убила бомба в автомобиле. Разведка США говорит, что ее убило правительство Украины, и мы принимаем это на веру". Интервью с ним Карлсон опубликовал на своем сайте в понедельник, 29 апреля.

Американский журналист заявил, что книги Дугина запрещены в США администрацией президента Джо Байдена из-за опасности излагаемых в них идей.

В интервью Дугин рассуждает, в частности, о либерализме и индивидуализме на Западе как "освобождении от человеческой идентичности", об отношении Запада к России при Путине, которого он охарактеризовал как "политического лидера, защищающего традиционные ценности".

Об Александре Дугине

Александр Дугин в первую очередь известен как публицист преимущественно правых взглядов, а также как один из самых известных распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций, согласно которым Россия должна занять доминирующее положение по отношению к своим соседям и распространить сферы своего прямого влияния на территории континента вплоть до Балкан и Ближнего Востока. В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. Он был внесен в западные санкционные списки.

В августе 2022 года при взрыве автомобиля погибла дочь философа Дарья Дугина, которая  после начала войны РФ против Украины также была внесена в санкционные списки США и Великобритании. По версии ФСБ, исполнительницей теракта была украинка Наталья Вовк.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кремль в очередной раз отказался комментировать похороны Навального, на могилу которого продолжают нести цветы. О такой народной любви в России может мечтать не каждый политик. Карикатура DW.

Российская политика в карикатурах DW

Российская политика в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.21 фото
external

Запрещенная литература: Киев составил черный список российских книг (13.08.2015)

Запрещенная литература: Киев составил черный список российских книг (13.08.2015)

Украина официально подтвердила информацию о внесении в "черный список" 38 российских книг, их запрещено ввозить в страну. Эти книги власти в Киеве оценивают как антиукраинские.
Политика13 августа 2015 г.04:19 мин.
Карикатура: карикатурный американский журналист Такер Карлсон слушает сидящего напротив него идеолога "русского мира" Александра Дугина и думает: "Вместо этого я мог бы жить на крыше, есть варенье…".

После Путина - Дугин: кто следующий даст интервью Карлсону?

После Путина - Дугин: кто следующий даст интервью Карлсону?

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у идеолога "русского мира" Александра Дугина, позволив ему обратиться к международной аудитории. Этого ли хотел Карлсон? Карикатура DW.
Политика30 апреля 2024 г.
Показать еще