Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина

В интервью Карлсону Дугин излагает свои взгляды на то, что такое либерализм, и почему Россия при Путине стала восприниматься на Западе как "главный враг".

"В России он не является политической фигурой, он - философ. И его идеи для некоторых людей глубоко оскорбительны, - так американский журналист Такер Карлсон представил своего собеседника - российского философа Александра Дугина. - В августе 2022 года его единственная дочь была убита в Москве, когда ее убила бомба в автомобиле. Разведка США говорит, что ее убило правительство Украины, и мы принимаем это на веру". Интервью с ним Карлсон опубликовал на своем сайте в понедельник, 29 апреля.

Американский журналист заявил, что книги Дугина запрещены в США администрацией президента Джо Байдена из-за опасности излагаемых в них идей.

В интервью Дугин рассуждает, в частности, о либерализме и индивидуализме на Западе как "освобождении от человеческой идентичности", об отношении Запада к России при Путине, которого он охарактеризовал как "политического лидера, защищающего традиционные ценности".

Об Александре Дугине

Александр Дугин в первую очередь известен как публицист преимущественно правых взглядов, а также как один из самых известных распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций, согласно которым Россия должна занять доминирующее положение по отношению к своим соседям и распространить сферы своего прямого влияния на территории континента вплоть до Балкан и Ближнего Востока. В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. Он был внесен в западные санкционные списки.

В августе 2022 года при взрыве автомобиля погибла дочь философа Дарья Дугина, которая после начала войны РФ против Украины также была внесена в санкционные списки США и Великобритании. По версии ФСБ, исполнительницей теракта была украинка Наталья Вовк.