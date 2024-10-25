Сырский отверг слова Путина об окружении сил ВСУ под Курском

Заявление президента РФ Владимира Путина об окружении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 25 октября, написал в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, - об окружении украинских войск в Курской области - не соответствует действительности", - говорится в записи Сырского. "Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - добавил он.

По версии Сырского, "украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении". С 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек личного состава, из них - безвозвратно - 6662, ранеными - 10446, в плен взяты - 711, утверждал он.

По оценкам главнокомандующего ВСУ, потери РФ в военной технике составили - 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня.

Путин: "Часть подразделений украинской армии окружена"

Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, говоря о войне в Украине, заявил, что "часть подразделений украинской армии, в том числе в Курской области, блокирована, окружена". "Это - примерно около 2 тысячи человек", - уверял президент РФ.

ГУР: В Курскую область переброшены военные из КНДР

Главное управление разведки (ГУР) Украины 24 октября заявило, что в Курскую область прибыли первые подразделения военных из КНДР, которые до этого проходили обучение на российских полигонах.

Их подготовка проходила на пяти военных полигонах, расположенных на востоке России: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й ("Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка)", утверждало ГУР.

По оценкам украинской разведки, в Россию были переброшены около 12 тысяч северокорейских военных, в том числе - 500 офицеров и три генерала. Ответственным за их подготовку назначили заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, указывало ГУР.

Госдума ратифицировала договор о партнерстве РФ и КНДР

Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и КНДР 24 октября. По данным The Wall Street Journal, в документе есть секретный пункт, который допускает отправку военных КНДР на обучение к российским солдатам.

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