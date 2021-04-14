Свыше 250 ученых подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA

Свыше 250 ученых, преподавателей, представителей академической среды и переводчиков подписали открытое письмо в знак солидарности с тремя журналистами и главным редактором российского студенческого журнала DOXA, которым избрана мера пресечения в качестве домашнего ареста по делу о "вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность". Как говорится в пятницу, 16 апреля, на платформе, где размещено обращение, "обвинения против редакторов - нелепы".

"DOXA разместил довольно невинное видео, призывающее протестовать без страха, и (указывающее. - Ред.) что исключение студентов по политическим мотивам является незаконным", - отмечают подписанты. Позднее в ответ на требование Роскомнадзора видео было удалено. Несмотря на это "редакторам были предъявлены обвинения".

Обращение подписали профессора из США, Швеции, Великобритании

Подписи под посланием оставили профессора целого ряда престижных учебных заведений со всего мира: Нью-Йоркского университета, Калифорнийского университета в Беркли, Лундского университета в Швеции, Лондонского университета.

"Только тот, кто использует образование для достижения послушания, объявляет критическое мышление вне закона как вредоносное", - резюмировали авторы письма.

Запрещено выходить из дома и пользоваться интернетом

Басманный районный суд Москвы 14 апреля, удовлетворив ходатайство следствия, запретил редакторам издания Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Наталии Тышкевич, а также главному редактору DOXA Армену Арамяну выходить из дома с 00:00 до 23:59.

Кроме того, журналистам без разрешения следователя нельзя общаться ни с кем, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

По версии следователей, что в январском видеоролике DOXA на портале YouTube фигуранты дела призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Ролик команда DOXA позднее удалила с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и обвиняемых, в нем не было призыва выходить на несогласованные акции, но был призыв не бояться давления преподавателей и администрации вуза. В период январских протестов студенты часто жаловались на угрозы отчисления за участие в протестах.

Журнал DOXA

Журнал DOXA изначально был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

Смотрите также: