Суды над Соболь и DOXA: один судья на всех?

Соратницу Навального Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ. Днем ранее судили и журналистов издания DOXA. Как в России выносят решения по резонансным делам, знает Сергей Елкин.
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Основанием для преследования журналистов стала статья, по которой следователи уже несколько месяцев не могут привлечь Леонида Волкова - соратника Алексея Навального.
Юрист ФБК Любовь Соболь ответила DW на вопросы о том, чем занимается, находясь под домашним арестом, почему идет на выборы в Госдуму, и как относится к реакции ЕС на дело Навального.