 Сводный брат короля Иордании Хамза взят под домашний арест | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2021

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Мир

Сводный брат короля Иордании Хамза взят под домашний арест

Армия призвала принца Хамзу прекратить действия, направленные на дестабилизацию Иордании. Сам бывший наследник престола отрицает, что он замешан в заговор.

Принц Хамза бин Хусейн, 2015 год

Принц Хамза бин Хусейн, 2015 год

В Иордании сводный брат короля Иордании Хамза бин Хусейн помещен под домашний арест на фоне сообщений о масштабном заговоре с целью свержения короля Абдаллы Второго. Армия призвала Хамзу отказаться от любой деятельности, подрывающей стабильность государства, сообщили местные СМИ вечером в субботу, 3 апреля.

По информации Генштаба вооруженных сил Иордании, по делу о заговоре задержаны бывший министр финансов Басем Авадалла и член королевской семьи Шариф Хасан Бен Саид. В то же время армейское командование опровергло сообщение об аресте бывшего наследного принца Хамзы. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в Иордании по делу об "угрозе для стабильности государства" арестованы Хамза и еще около 20 человек.

Видеообращение бывшего наследного принца

Сам Хамза бин Хусейн в видеозаписи, переданной британской медиакомпании ВВС через адвоката, сообщил, что он находится под домашним арестом, опровергнув при этом обвинения в причастности к заговору и подчеркнув, что он "не несет ответственности за развал государственного руководства, коррупцию и некомпетентность".

"В Иордании уже невозможно выражать свое мнение и критиковать власти без того, чтобы подвергнуться за это запугиванию, гонениям и угрозам. Иорданские власти полагают, что их личные и финансовые интересы и их коррупция важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов живущих здесь людей. Страна погрузилась в пучину коррупции, кумовства и бесхозяйственности", - подчеркнул Хамза бин Хусейн.

Он также сообщил, что начальник генштаба ВС Иордании посетил его и сообщил о взятии его под домашний арест. По словам Хамзы, задержаны также многие его друзья, его лишили телохранителей, доступа к телефону и интернету.

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    Автор: Григорий Аросев


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