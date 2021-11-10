 Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать | Новости из Германии о Германии | DW | 10.11.2021

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Германия

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Берлине

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Берлине

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прилетела в Берлин во вторник, 9 ноября. Это ее четвертая поездка в Берлин, на этот раз - по приглашению Фонда имени федерального канцлера Гельмута Шмидта (BKHS).

Свой визит Тихановская начала с выступления на вечерней уличной акции на Парижской площади у Бранденбургских ворот. Ее организовало белорусское сообщество "Разам", на площади собрались более сотни человек. В своей речи Тихановская подчеркнула важность того, что ее приезд совпал с годовщиной падения Берлинской стены.

"Это также символично и для нас, белорусов, потому что самая главная песня нашего протестного движения "Муры" - тоже о стенах. О стенах, построенных между режимом и обычными белорусами", - сказала она и поблагодарила белорусов в Германии, которые помогают бежавшим из страны гражданам Беларуси и семьям политзаключенных, которые остались в стране.

Акция белорусской диаспоры у Бранденбургских ворот в Берлине 9 ноября

Акция белорусской диаспоры у Бранденбургских ворот в Берлине 9 ноября

По словам Тихановской, пропаганда обвиняет ее в том, что она часто ездит на официальные встречи в другие страны и что они не имеют абсолютно никакого значения. "Но я верю, что то, что делаю я, помноженное на то, что делаете вы, обязательно приведет к результатам, которых мы все очень сильно ждем", - указала политик.

В программе визита Тихановской встречи с немецкими политиками

Отдельно Тихановская остановилась на заявлении о преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко, которое подали в Федеральную прокуратуру ФРГ. Выступавшая на русском языке лидер белорусской оппозиции заявила: "Я очень горжусь теми, кто работает с адвокатами по преступлениям режима здесь, в Германии.

Я слышала, что подано заявление. Также я знаю, что Германия осторожничает, Германия медлит, и во время этого визита я буду говорить с министром юстиции и с представителями правительства по данному вопросу". Однако фразу про медлительность Германии на немецкий переводить не стали.

Тихановская в своей речи упомянула ситуацию на границе между ЕС и Беларусью, призвав "не рассматривать миграционный кризис отдельно от политического кризиса" в республике.*

После выступления у Бранденбургских ворот политик уехала на встречу с вице-канцлером Шольцем (Olaf Scholz), который вскоре вероятно сменит Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту главы германского правительства. В среду, 10 ноября, она прочитает доклад и примет участие в дискуссии в фонде Шмидта.

В четверг Тихановская встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его резиденции во дворце Бельвю в Берлине. Также запланированы встречи с отдельными депутатами бундестага и представителями белорусской диаспоры.

* От редакции: текст статьи после публикации был дополнен и обновлен.

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  • Светлана Тихановская

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    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

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    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

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    Автор: Янина Мороз


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