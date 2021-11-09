Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 9 ноября, выдвинул серьезные обвинения против Беларуси в связи с напряженной обстановкой в приграничной зоне. По его словам, белорусская сторона блокирует мигрантов на границе, с тем чтобы они не могли покинуть территорию.

Белорусский режим "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, фактически приглашая мигрантов в страну и толкая их к польско-белорусской границе, сказал Дуда.

В понедельник, 8 ноября, по данным властей в Варшаве, большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши близ пограничного населенного пункта Кузница. Дуда отметил, что речь идет о нескольких тысячах человек, преимущественно молодых людей, которые были явно направлены белорусской стороной. По словам президента, ситуация на польско-белорусской границе в настоящее время находится под контролем.

Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе Кузницы. В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тысяч человек.

Учреждения ООН предлагают Польше и Беларуси помощь с мигрантами

Ввиду сложившейся ситуации с беженцами на границе Польши и Беларуси в Организации Объединенных Наций призвали к деэскалации и предложили свою помощь. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международная организация по миграции (IOM) сообщили во вторник, что поддерживают контакты с правительствами обеих стран.

Учреждения ООН готовы предоставить мигрантам консультации и гуманитарную помощь в подходящих для этого местах - в стороне от границы. С учетом "тревожной ситуации" как Беларусь, так и Польша должны выполнять свои международно-правовые обязательства по защите людей, говорится в сообщении UNHCR и IOM. Властям следует рассмотреть все гуманитарные варианты, включая добровольную репатриацию.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

С августа в Польше наблюдается лавинообразный рост числа беженцев, прибывающих с территории Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Несколько мигрантов уже погибли на границе Польши и Беларуси.

Многие из мигрантов пытаются через Польшу попасть в Германию и другие западные страны. С начала года по состоянию 8 ноября германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь 8833 человека, сообщили в федеральной полиции. Только в октябре было зафиксировано 5285 случаев незаконного пересечения границы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны - участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей. Именно официальный Минск несет ответственность за "эту гибридную атаку", заявила она в понедельник.

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