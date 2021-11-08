Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе

Польша выразила глубокую обеспокоенность из-за продвижения к ее границе по территории Беларуси огромной толпы мигрантов численностью до тысячи человек. "Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово въехать в Польшу", - написал представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 ноября.

Со своей стороны, замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью Polskie Radio предупредил, что ситуация на белорусско-польской границе из-за наплыва мигрантов может обостриться и привести к жертвам. "Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убежден, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", - отметил замминистра.

Вавжик сделал это заявление фоне появления в Telegram-каналах видео, на котором колонна мигрантов в Беларуси идет к погранпункту "Брузги" на границе с Польшей. Замминистра назвал происходящее провокацией, целью которой является "насильственное пересечение границы". Polskie Radio со ссылкой на Вавжика сообщает, что мигрантов специально доставили в приграничный район.

Попытка прорыва белорусско-польской границы

В свою очередь пограничный комитет Беларуси обвинил власти Польши в создании кризисной ситуации и вытеснении мигрантов к белорусской границе. "В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - заявил в интервью РБК представитель белорусского погранведомства Антон Бычковский.

Позднее белорусские пограничники заявили, что вся группа мигрантов перешла на территорию Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на границе Польши и Беларуси, назвал обстановку непростой.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально доставляют мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны "развязали гибридную войну" против его страны.

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