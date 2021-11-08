Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны - участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей. Именно официальный Минск несет ответственность за "эту гибридную атаку", заявила она в понедельник, 8 ноября. Кроме того, Брюссель изучит возможность применения штрафных мер к "авиакомпаниям из третьих стран, занимающихся торговлей людьми", добавила фон дер Ляйен. "Беларуси следует перестать играть человеческими жизнями", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в предстоящие дни посетит страны происхождения мигрантов с целью убедиться, что их граждане "не попали в ловушку белорусских властей". Кроме того, Брюссель вместе с ООН изучит вопрос безопасного возвращения мигрантов на родину при поддержке национальных властей.

Варшава закроет погранпереход "Кузница" на границе с Беларусью

Власти Польши распорядились временно закрыть пограничный переход "Кузница" на границе с Беларусью. Мера вступит в силу в 7 часов утра 9 ноября. Пограничная служба Польши порекомендовала желающим попасть на польскую территорию воспользоваться пунктами в Тересполе и Бобровниках.

Между тем власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе. Официальный Вильнюс изучит возможность введения в пограничном регионе режима чрезвычайной ситуации, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Польша пресекла первую массовую волну нелегалов из Беларуси

Несколькими часами ранее большие группы мигрантов попытались прорваться на территорию Евросоюза через заграждения на польско-белорусской границе. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница. В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тысяч человек.

Накануне стало известно, что Беларусь существенно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. По оценке спецслужб ФРГ, в настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза "Евронест" - без депутатов из Беларуси 1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

История отношений Беларуси и Евросоюза Минск не устраивает формат Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество есть, а договора нет Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

История отношений Беларуси и Евросоюза Упрощение визового режима 9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней. Автор: Галина Петровская

