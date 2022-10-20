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Экс-главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини
Йозеф Блаттер и Мишель ПлатиниФото: GES-Sportfoto/picture-alliance
Правосудие и законШвейцария

Прокуратура в Женеве обжаловала приговор Платини и Блаттеру

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В июле экс-главы УЕФА и ФИФА Мишель Платини и Йозеф Блаттер были признаны невиновными по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

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Швейцарская прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу бывшего президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. В четверг, 20 октября, ведомство в Женеве сообщило о подаче апелляции в Федеральный уголовный суд, попросив полностью отменить решение суда первой инстанции.

Суд длился две недели

В июле текущего года суд в Беллинцоне по итогам продолжавшегося две недели процесса признал Платини и Блаттера невиновными по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном менеджменте. Прокуратура просила приговорить каждого из них к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно. Обвинения были связаны с переводом в адрес Платини 2 млн швейцарских франков, который в 2011 году сделала ФИФА по поручению Блаттера.

Экс-глава ФИФА объяснял, что перевел эту сумму Платини на основании "джентльменского соглашения". В свою очередь бывший руководитель УЕФА утверждал, что речь идет о деньгах, которые он заработал в 1998-2002 годах, будучи советником Блаттера в ФИФА. По его словам, организация не смогла перечислить их ему вовремя из-за трудного финансового положения. Судебному разбирательству предшествовало продолжавшееся шесть лет расследование.

Коррупционные скандалы вокруг Блаттера и Платини

86-летний Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. 67-летний Мишель Платини, на тот момент возглавлявший УЕФА, собирался занять место Блаттера. Из-за расследования ему пришлось отказаться от этих планов и сняться с выборов главы ФИФА.

На фоне внутренних расследований Платини покинул пост президента УЕФА. Вместе с Блаттером он был отстранен от футбола на восемь лет. Впоследствии сроки запретов для бывших спортивных функционеров были снижены.

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