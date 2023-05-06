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Разминирование территории под ХерсономФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
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Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

Евгений Жуков
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

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На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

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Российские оккупационные власти заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, предположив, что на захваченных территориях Запорожской области могут готовиться провокации. "Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ, - написал он в Telegram. - Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов".

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Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) намерена до конца 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования, сообщило украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. По его информации, такие поставки предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный министерством и производителем механизированных средств разминирования GCS. "Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - отметили в Минреинтеграции.

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

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