Швейцария усилит борьбу с обходом санкций против России

Швейцарию критикуют за недостаточно жесткие меры против российских средств, лежащих на банковских счетах. Власти в Берне намерены устранить существующие проблемы.

Швейцария усилит борьбу против компаний и отдельных лиц, которые пытаются обойти через нее санкции, введенные против России из-за войны против Украины. Госсекретариат по экономике (SECO) назначил экспертную комиссию по имплементации санкций, сообщило ведомство в среду, 21 февраля.

В 2023 году Швейцария попала под огонь критики за недостаточно жесткие меры против российских финансовых средств на швейцарских банковских счетах.

Со времени российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года SECO зафиксировало 230 возможных нарушений штрафных мер против РФ. Некоторые из нарушений попали в поле зрения ведомства благодаря сигналам от министерства финансов, таможни и третьих стран.

Десятки дел о предполагаемых нарушениях

В результате было открыто 47 дел. Девять из них привели к наложению штрафов, еще 20 были закрыты. 18 дел все еще расследуются, и на рассмотрение ведомства постоянно поступают новые предполагаемые нарушения, отметили в SECO. Большинство дел касаются нарушений запрета об экспорте в Россию продуктов роскоши или товаров, которые могут быть использованы для поддержки войны России против Украины.

Глава отдела SECO по экспортному контролю и санкциям Зимон Плюсс выразил уверенность в том, что другие страны теперь признают, что Швейцария всерьез относится к санкциям. "Швейцария также обменивается информацией с другими государствами. Критика в значительной степени погашена", - добавил он.

По состоянию на начало декабря SECO оценило объем замороженных российских средств в связи с санкциями против РФ в 7,7 млрд швейцарских франков. Более точные данные появятся во втором квартале 2024 года после того, как банки Швейцарии представят правительству свой доклад.

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