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На открытии «Childhood-Haus» в Гейдельберге
Архивное фото: в 2019 году королева Швеции Сильвия открыла "Childhood-Haus" в ГейдельбергеФото: Silas Stein/dpa/picture alliance
Стиль жизниГермания

Шведская королева стала почетной гражданкой Гейдельберга

Марина Борисова
13 мин. назад

Королева Швеции Сильвия стала почетной гражданкой немецкого города, с которым ее связывает очень многое.

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Немецкий Гейдельберг сделал королеву Швеции Сильвию своей почетной гражданкой. В пятницу, 26 мая, обер-бургомистр города Эккарт Вюрцнер (Eckart Würzner) вручила звание "почетного гражданина" шведской королеве, которую связывает с Гейдельбергом и Германией вся ее жизнь.

Сильвия Рената Зоммерлат (Silvia Renate Sommerlath) родилась 23 декабря 1943 года в Гейдельберге в семье немцкого бизнесмена Вальтера Зоммерлата (Walther Sommerlath) и бразильянки Алисы Соарес де Толедо. В Германии, в Мюнхене, Сильвия познакомилась со своим будущим мужем. Шведский король Карл XVI, тогда еще бывший принцем, приехал в Баварию на Олимпийские игры в 1972 году.

Шведский король Карл XVI
В 1976 году Сильвия из Гейдельберга вышла замуж за будущего короля Швеции Карла XVIФото: IBL Schweden/picture alliance

Шведскую королеву Сильвию всегда очень тепло принимают в ее родном городе. В 2019 году она открыла специальное учреждение для оказания помощи детям, столкнувшимися с насилием или сексуальным домогательством Childhood-Haus (на заглавной фотографии).

Немка по происхождению, она стала кумиром шведов. Любят Сильвию и в ее родной Германии, где она - частый гость. Не только открытость и обаяние привлекают людей. Сильвия является покровителем более 60 благотворительных организаций, оказывающих помощь детям-сиротам, а также людям, страдающих от деменции, бездомным, наркозависимым. 23 декабря 2023 года королева Швеции отметит 80-летний юбилей.

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